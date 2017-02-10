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史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元

2017-02-10

〔編譯王惠慧／綜合報導〕蘋果智慧型手機iPhone即將迎來10週年，美國商業雜誌《Fast Company》引述消息報導，新款iPhone售價可能會超過1000美元（約新台幣3.13萬元），包括加大玻璃面積、換用新OLED螢幕、更新記憶體等。

預測10週年推終極版

《Fast Company》引述知情人士報導，蘋果將在iPhone十週年之際推出「終極版」iPhone，且價格也將突破1000美元；該報導指出，這樣的價格並不算驚人，因先前容量256GB的iPhone 7 Plus就已要價969美元，而新款iPhone預計將會有更多新的功能。

機身正面全OLED螢幕

例如，新的iPhone OLED顯示螢幕將延伸至整個機身正面，但如此一來，新款iPhone光花在螢幕上的成本，就比之前LCD顯示螢幕多上一倍。另外，記憶體也將升級，而消息來源指出，由於美元目前走強，記憶體成本也將相對增加。

報導指出，新款5.8吋iPhone將可能被命名為「iPhone 8」，有些人甚至認為，蘋果可能將其命名為發音較酷炫的「iPhone X」；新款iPhone外型可能會像是一塊黑色的光滑立型石碑，視覺將延伸至整個機體，不會有多餘設計。

可能命名iPhone X

另外，蘋果明年除了推出上述10週年機型之外，也將發表4.7吋及5.5吋機型，可能被命名為iPhone 7s、iPhone 7s Plus。凱基證券分析師郭明錤去年11月時預測，僅「iPhone 8」（或iPhone X）會採用OLED螢幕，其他機型則將繼續使用LCD螢幕。

消息來源指出，OLED顯示螢幕市場很小，蘋果已占了大部分產能，犧牲掉其他小的手機製造商，目前為止，只有三星電子和一些小的亞洲新創公司有能力生產OLED螢幕，且消息來源表示，僅三星的螢幕能符合蘋果對品質的要求。

先前雜誌也曾報導，今年推出的新款iPhone，機身側邊將使用較便宜的不鏽鋼材質打造，機身背面也將改用玻璃背蓋而非金屬；蘋果一直致力改造的Home鍵，也將隱藏在螢幕底下，由按壓改為觸控。

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  • 美國商業雜誌《Fast Company》引述消息報導，新款iPhone售價可能會超過1000美元（約新台幣3.13萬元），圖為iPhone 7，官方售價969美元，去年蘋果執行長庫克宣布推出的畫面。（資料照，記者陳炳宏攝）

    美國商業雜誌《Fast Company》引述消息報導，新款iPhone售價可能會超過1000美元（約新台幣3.13萬元），圖為iPhone 7，官方售價969美元，去年蘋果執行長庫克宣布推出的畫面。（資料照，記者陳炳宏攝）

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