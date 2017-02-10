70億美元引7奈米製程 英特爾重啟美晶圓廠
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英特爾（Intel）執行長科再奇8日於美國白宮拜會總統川普時宣布，該公司擬在美投資70億美元（約新台幣2174億元），3至4年內完成亞利桑那州的新晶圓廠Fab 42配備設施，引進全球最先進的7奈米製程技術，約可創造3000個高薪工作。
英特爾Fab 42新晶圓廠已於2011年動工，這項宣示被視為矽谷科技業大做「順水人情」給川普，響應其「美國製造」及創造就業的政策倡議。科再奇於白宮橢圓形辦公室表示，這項投資是英特爾於亞利桑那州錢德勒（Chandler）擴大在建中的新晶圓廠，旨在支持川普「政府正推動的賦稅和監管政策」，這些政策對於在美國製造生產真的有利。
科再奇表示，「英特爾相當驕傲，我們生產作業大多留在美國，研發作業也是如此，且80％產品銷售海外」。英特爾隨後發出的聲明指出，亞利桑那州Fab 42新晶圓廠的投資，將直接在英特爾創造3000個「高薪的高科技工作」，加計將間接創造支持該廠的7000個工作，總共可創造1萬個就業機會。
白宮官員表示，該英特爾新廠未來部分晶片將用於其投入開發的新興技術，包括5G通訊及無人駕駛機，將為汽車、醫療保健等多個行業帶來重大影響。
其實，英特爾早在歐巴馬總統任內就宣布興建Fab 42晶圓廠計畫，當時投資額為50億美元，2012年，歐巴馬還在該廠區前讚揚為美國製造業回流的典範；不過，後續由於受到個人電腦（PC）市場萎縮影響，2014年，英特爾決定擱置該計畫。現在英特爾決定重啟Fab 42計畫，製程技術由原規劃的14奈米改為7奈米，主要仍基於半導體業界競爭邁向更先進製程的壓力，且該廠大部分已蓋完，僅需採購及配置生產機械設備。
川普去年勝選美國總統後，就開始向美國企業施壓，要求改變過去在海外生產的模式，以在美國創造更多就業，已有一連串企業表態響應該政策，例如IBM宣布未來4年投資10億美元、在美聘僱約2.5萬人；電信商史普陵特（Sprint）則將創造或帶回5000個工作，做為母公司日本軟銀（SoftBank）先前宣布投資美國計畫的一部分。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- 前參謀總長陳燊齡辭世 享壽93歲
- 迷昏性侵又偷拍 「禿版李宗瑞」判賠40萬
- 藜麥基因解碼 苦味能去掉
- 燈會「交通懶人包」 假日有接駁車
- 拒服5天勞役 代價囚22月
- 潘若迪工作室開張 謝恩老婆
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 嘟嘟房漲價 議員爆國民黨轉投資
- 自由廣場》被轟炸 被遺忘
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- 怕球迷沒車搭…後援投手林柏佑 笑稱關門要快
- 屏市眷村改建亂象生 地方促闢停車場
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 黨主席選戰 洪秀柱憂有人操控人頭黨員
- 45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵
- 小三鬥正宮 鍾承翰躺著賺
- 對抗寒流 多保暖才護心
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 《小珠寶，更美好》1
- 關帝廟文昌帝君燒毀 腹中發現小香爐
- 盧南君太愛美 設計手機殼當鏡子照
- 企業家送愛家扶 助大武童就學
- 總統補提名陳慈陽 出任試委
- 《小珠寶，更美好》5
- 垃圾換來底渣 雲縣議員突檢採樣送驗
- 《我愛LOGO LOGO愛我》5
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 台日對抗賽》桃猿12人入選 洪總︰要有企圖心
- 熱火燒不盡 12連勝同「勇」樣
- 桃園燈會 今晚7時點燈放煙火
- 北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善
- 赴前男友約？女半裸陳屍校園
- 自由廣場》公民力量新南向
- 原民獵槍案非常上訴／ 檢方大逆轉 王光祿樂觀
標題：70億美元引7奈米製程 英特爾重啟美晶圓廠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email