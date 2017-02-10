70億美元引7奈米製程 英特爾重啟美晶圓廠

2017-02-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英特爾（Intel）執行長科再奇8日於美國白宮拜會總統川普時宣布，該公司擬在美投資70億美元（約新台幣2174億元），3至4年內完成亞利桑那州的新晶圓廠Fab 42配備設施，引進全球最先進的7奈米製程技術，約可創造3000個高薪工作。

英特爾Fab 42新晶圓廠已於2011年動工，這項宣示被視為矽谷科技業大做「順水人情」給川普，響應其「美國製造」及創造就業的政策倡議。科再奇於白宮橢圓形辦公室表示，這項投資是英特爾於亞利桑那州錢德勒（Chandler）擴大在建中的新晶圓廠，旨在支持川普「政府正推動的賦稅和監管政策」，這些政策對於在美國製造生產真的有利。

科再奇表示，「英特爾相當驕傲，我們生產作業大多留在美國，研發作業也是如此，且80％產品銷售海外」。英特爾隨後發出的聲明指出，亞利桑那州Fab 42新晶圓廠的投資，將直接在英特爾創造3000個「高薪的高科技工作」，加計將間接創造支持該廠的7000個工作，總共可創造1萬個就業機會。

白宮官員表示，該英特爾新廠未來部分晶片將用於其投入開發的新興技術，包括5G通訊及無人駕駛機，將為汽車、醫療保健等多個行業帶來重大影響。

其實，英特爾早在歐巴馬總統任內就宣布興建Fab 42晶圓廠計畫，當時投資額為50億美元，2012年，歐巴馬還在該廠區前讚揚為美國製造業回流的典範；不過，後續由於受到個人電腦（PC）市場萎縮影響，2014年，英特爾決定擱置該計畫。現在英特爾決定重啟Fab 42計畫，製程技術由原規劃的14奈米改為7奈米，主要仍基於半導體業界競爭邁向更先進製程的壓力，且該廠大部分已蓋完，僅需採購及配置生產機械設備。

川普去年勝選美國總統後，就開始向美國企業施壓，要求改變過去在海外生產的模式，以在美國創造更多就業，已有一連串企業表態響應該政策，例如IBM宣布未來4年投資10億美元、在美聘僱約2.5萬人；電信商史普陵特（Sprint）則將創造或帶回5000個工作，做為母公司日本軟銀（SoftBank）先前宣布投資美國計畫的一部分。