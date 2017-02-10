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美元該強該弱？川普竟拿不定主意

2017-02-10

半夜急電 打給國安顧問

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普自己也搞不清楚美元應該強勢、還是弱勢！《哈芬登郵報》（Huffington Post）引述白宮洩密人士指出，川普深夜難眠，凌晨3點竟打電話給他的國家安全顧問弗林，詢問究竟美元應該強勢、還是弱勢對美國經濟比較有利？軍旅出身的弗林只好告知這非自身專業，請川普詢問其他經濟學者。

若該洩密屬實，意謂著川普政府釋出弱勢美元、指控中日德等主要國家涉及操縱匯價的訊息，並未經過深思熟慮，或屬個人偏見，否則在川普本人都不清楚美元政策前，不應出現一連串代表美國政府立場的對外評論。

先前發言顯未深思熟慮

川普上月接受《華爾街日報》專訪時表示，「美元太強，不利美國企業和他國對手的競爭」，專家解讀為美國可能放棄20多年來的「強勢美元」政策。本月初，川普和其首席貿易顧問納瓦洛繼續加碼在「美元過於強勢」論戰，接連抨擊中、日等國「大玩貨幣貶值」，增加在貿易的競爭優勢，以及德國利用「被嚴重低估」的歐元占美國和其他歐盟國家的便宜。

《哈芬登郵報》報導還反映出川普信任幕僚圈太小的問題，導致他無法請教具該領域專業及合適的經濟學者有關匯率的問題。川普國安顧問弗林為陸軍退役三星中將，本身具有反情報及反間諜活動的資歷，總體經濟卻不是他的專業。

針對這項洩密細節，白宮和弗林辦公室皆未回應。美元指數（衡量美元兌一籃子貨幣匯價）昨日台灣時間傍晚7點報100.21，上週觸及99.23，為去年11月中旬美國大選以來的低點。該指數元月份重挫約2.6％，為30年來最大跌幅。

即使川普內閣官員也對美元政策持有不同立場，使華府迄今對外釋出的訊號混雜，讓世界各國及匯市相當困惑。例如，準財長努勤先前在美國會參議院聽證時表示，他支持「強勢美元」政策，恰和川普、納瓦洛偏向「弱勢美元」的發言相反，努勤後來跟著修正。

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  • 美國白宮新近洩密人士指出，總統川普凌晨3點打電話詢問國安顧問弗林有關美元應強勢或弱勢的問題，凸顯川普本人對於美元政策仍有疑慮。（路透）

    美國白宮新近洩密人士指出，總統川普凌晨3點打電話詢問國安顧問弗林有關美元應強勢或弱勢的問題，凸顯川普本人對於美元政策仍有疑慮。（路透）

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