| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 財經

不甩美 拉美大整合 澳推TPP減一

2017-02-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府從多邊轉向雙邊區域自由貿易協定（ＦＴＡ）、傾向保護主義的做法，開啟拉丁美洲和亞太地區國家自救序幕：巴西、阿根廷總統擬擴大「南方共同市場」（Marcosur）、推動含墨西哥在內的拉美國家迄今最大區域經濟整合，並拉近和歐盟關係；而在美國退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）後，中國表態不欲加入此一高標準協定，澳洲將推動「ＴＰＰ減一」來拯救該協定。

在美墨衝突下，南美大國巴西和阿根廷抓住這個契機，除尋求擴大「南方共同市場」成員國間更緊密關係，還擬加強和由墨西哥、智利、哥倫比亞、秘魯所組成「太平洋聯盟」（Alianza del Pacifico）間的經濟整合，並尋求和歐盟簽訂雙邊貿易協定，力抗川普保護主義。

巴西總統泰梅爾七日和阿根廷總統馬克里會商後表示，「我們討論拉丁美洲迄今最大的整合，尤其是南美國家和墨西哥」。南方共同市場由巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭等國組成，此四創始國去年底決議暫停委內瑞拉會員資格，由於委國經濟管制措施違反該共同市場規章。

馬克里指出，尋求拉美國家間更緊密合作的時機成熟，「我們正遭遇世界上各種質疑，越來越明顯的是：我們需要成為盟邦」。

另，中國外長王毅七日訪問澳洲，和澳洲外長畢紹普商談自由貿易等議題；對畢紹普重申邀請中國加入ＴＰＰ，王毅軟釘子婉拒，稱欲加快ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）談判，及中國主導的亞太自貿區。

澳洲貿易部長喬柏受訪表示，即使沒有美國，ＴＰＰ仍「絕對」 有意義，該十二國組成的協定只需部份「微調」讓美國退出即可；他已和相關國家討論「ＴＰＰ減一」，包括日本、加拿大、墨西哥、馬來西亞、新加坡和紐西蘭。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NAFTA TPP ＦＴＡ
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：不甩美 拉美大整合 澳推TPP減一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.