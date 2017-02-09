迪士尼CEO︰孤立主義傷人傷己

2017-02-09

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普顧問之一迪士尼執行長艾格（Bob Iger）週二接受財經媒體《CNBC》訪問時表示，美中貿易戰將損害迪士尼在中國的業務；他也警告川普的孤立主義，不能將移民排除在美國境外，公平、公正的移民政策對美國社會才有利。

英國《BBC》報導，中國對迪士尼公司的電影及商品銷售愈來愈重要，但川普推行的保護主義政策，將可能引發兩國之間的戰爭。

艾格受訪時表示，「美中貿易戰將是不利的，與中國展開全面貿易戰爭，將損害迪士尼的業務及其他一般業務，我們必須非常謹慎小心」；艾格是川普商業委員會的一員，主要擔任媒體和娛樂產業的代表，在智財權、貿易和稅務改革方面提出建議。

艾格說，中國是迪士尼的一個重要市場，並稱上海迪士尼樂園是該公司「二○一六年最大的成功案例」，自去年六月開幕以來，上海迪士尼樂園已迎接超過七百萬名遊客。

至於川普的移民禁令，艾格表示，美國對來自世界各地的人民具有開放性，這非常重要，並說「我堅信不能禁止移民入境，我認為公正、公平的移民政策對美國國家與社會才是有利的」。