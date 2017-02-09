反川普擴大 新占領華爾街醞釀
〔編譯盧永山／綜合報導〕紐約多個草根團體週二前往高盛總部示威遊行，抗議高盛及摩根大通加入川普政府鬆綁金融監管的行動，這場抗議是去年十二月以來每週舉行的「週二反川普」（#ResistTrumpTuesdays）遊行一環，因有「占領華爾街運動」的人士參與，可能形成新占領行動。
批將腐敗力量引進白宮
包括「高盛政府」（Government Sachs）、Resist Here、「紐約社區支持改變」、「工人家庭黨」及「樹籬剪」（Hedge Clippers）等草根運動團體，都參與這場遊行，抗議高盛與摩根大通在川普鬆綁金融監管上所扮演的角色。
三十一歲的線上影音網站Act.TV共同創辦人懷斯布瑞（Harry Waisbren）也在陣中；他曾參與二○一一年爆發的「占領華爾街運動」。
懷斯布瑞受訪表示：「川普聘用不少高盛主管入閣或擔任白宮顧問，這讓人噁心想吐，尤其想到他在共和黨初選和總統大選期間，是怎樣批評對手向華爾街效忠」。
川普在總統大選期間打出「抽乾沼澤」（drain the swamp）口號，意味要徹底清理影響聯邦政府的腐敗力量；參與遊行的民眾批評，川普如今不但沒有清理這些腐敗力量，還堂而皇之的引進白宮。
籌畫「週二反川普」遊行的史坦普（Nelini Stamp）現年二十九歲；她表示，川普在大選期間鎖定遭金融危機重創的選民，強調將終結政府的腐敗，「川普說要抽乾沼澤，我們卻看到他一週接著一週填滿沼澤。」
「紐約社區支持改變」的成員普馬洛（Renata Pumarol）抨擊川普與華爾街的關係，稱鬆綁金融監管將傷害市井小民；他說：「川普讓高盛、摩根大通等銀行更好做事，讓他們更容易劫掠美國人；川普給狄蒙（摩根大通執行長）權力推翻陶德︱法蘭克法案，而後者的目的是為了保護我們。」
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