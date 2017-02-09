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小辭典》工作室接案 較易被認定執業所得

2017-02-09

「所得稅法」第14條規定，「薪資所得」指「凡公、教、軍、警、公私事業職工薪資及提供勞務者之所得」，以在職務上或工作上取得的各種薪資收入為所得額；薪資所得者申報綜所稅時，可申報扣除薪資所得特別扣除額，目前每人每年12.8萬元。

至於「執行業務所得」，指「執行業務者之業務或演技收入，減除業務所房租或折舊、業務上使用器材設備之折舊及修理費等，及其他直接必要費用後之餘額為所得額」，執行業務者至少應設置日記帳一種，詳細記載其業務收支項目，且須自負盈虧、提供器材設備等。

執行業務所得者申報綜所稅時，可核實列報成本費用或扣除一定比率後再課稅，例如「表演人」收入可以扣除45％。不過，並非所有表演人都是執行業務所得者，若以經紀公司名義簽約接案，通常會被認定「薪資所得」；若委託經紀公司為代理人洽談工作，再以自己名義簽約，且自行負擔成本費用，可視為執行業務所得。（記者鄭琪芳）

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標題：小辭典》工作室接案 較易被認定執業所得


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