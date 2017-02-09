不同意見書 黃虹霞︰慎防傷到低薪者

2017-02-09

〔記者溫于德／台北報導〕大法官黃虹霞昨提出不同意見書，她認為釋憲結果對稅收除欠缺充分考量，也未審酌如何補充差額來源，反而可能對納稅人中「薪資所得較低」者不利；她直言，考量稅捐公平之時，應以避免擴大所得不均為前提，社會安定、民主發展與人權才是當前更重要課題。

黃虹霞指出，我國目前稅賦最大來源是綜合所得稅，且薪資所得占比超過七十％；因此，理當由稅捐主管機關檢討現行太多「免稅」或「減稅措施」是否合理，予以改善，才是當務之急。

黃虹霞提到，現行營利事業所得稅查核準則、執行業務所得查核辦法及相關各年度費用標準，是否過於寬鬆？皆是重點；另外在執行業務方面，所得認定標準是否太低？費用扣除標準是否過高？造成稅負不公等現況，相關單位都應檢討改進。

律師高榮志表示，台灣真正的問題在於稅基流失與稅負不公，是造成現今錢不夠用的主要情況，「大法官釋憲既未處理『富人課不到稅問題』，卻又『苛課』全台七十％的受薪階級」，民眾的錢未來恐將更少，衝擊可想而知。