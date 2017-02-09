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釋憲聲請人 錢建榮︰欣慰打破天花板

2017-02-09

〔記者楊國文／台北報導〕替林若亞聲請釋憲的錢建榮，目前是高等法院法官，他昨天受訪時感嘆說，台灣約六、七成稅收都是受薪階級在繳稅，負擔很重，「此釋憲案重要意義，在打破特別扣除額的界線」，對釋憲結果，他覺得很欣慰。

馬卸任後才提 很關鍵

錢建榮表示，名模林若亞二○一二年向桃園地院行政訴訟庭打行政官司時，他就是承審法官，他認為稅法對受薪民眾太不合理，因此在二○一四年主動裁定「停止審理」，去年八月間聲請釋憲。

錢建榮說，他共聲請所得稅法、交通法規等相關的六件釋憲案，昨日大法官對所得稅法釋憲，最重要的意義就是打破扣除額界線，讓勞工等受薪階級不必再忍受扣除額的「天花板限制」，若是與工作上有關必要費用的支出，報稅時就能夠扣除。

他指出，名模林志玲報稅時，也遇到和林若亞相同遭遇，但林卻被判決敗訴，林也曾聲請釋憲，不過大法官去年六月決定「不受理」她的釋憲案，理由是未說明哪些規定牴觸憲法。對此，錢建榮直言，當時行政法院傾向聽信財政部意見，並不妥當。

針對聲請釋憲案的時機，錢建榮直率指出，比較林志玲和林若亞兩位名模釋憲案不同結果，不難看出選對司法院長和大法官是很重要。他透露，因為他覺得釋憲案若在馬英九總統任內的大法官提出，可能不會有結果，才會「拖」至去年八月始提出釋憲案。

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  • 釋憲案聲請人、高等法院法官錢建榮。（記者楊國文攝）

    釋憲案聲請人、高等法院法官錢建榮。（記者楊國文攝）

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