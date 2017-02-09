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藝人、名嘴怎麼「稅」 差很大

2017-02-09

〔記者鄭琪芳／台北報導〕藝人、模特兒、名嘴等收入高，常被國稅局列為查稅對象，被補稅的案例也時有所聞，最常見的補稅原因就是「薪資所得」與「執行業務所得」的認定爭議，包括天后張惠妹、名模林志玲、主持人蔡康永等，都曾因此被要求補稅。

國稅局官員說明，藝人的收入若被認定「薪資所得」，報稅時只能扣除十二．八萬元；若認定為「執行業務所得」，可核實列報成本費用或扣除四十五％再課稅。不過，藝人的收入到底是「薪資所得」或「執行業務所得」，國稅局與當事人的認知常有落差，不少藝人因此被補稅。

林志玲當年敗訴 補稅684萬

最有名的就是二○一○年的林志玲補稅案，雖然最後台北高等行政法院宣判林志玲敗訴，應補稅六八四萬元，但也因此催生「林志玲條款」，財政部賦稅署在「執行業務者費用標準」明訂「表演人」有十類，將模特兒也列入。

不過，賦稅署官員表示，藝人的所得類別如何認定，仍須視藝人與經紀公司所簽合約而定，若以經紀公司名義簽約接案，通常會被認定「薪資所得」；若委託經紀公司為代理人洽談工作，再以藝人名義簽約，且由藝人負擔成本費用，可視為執行業務所得。

另外，不少藝人開設「個人工作室」、「傳播公司」等節稅，因為成立公司可適用營所稅，目前營所稅稅率僅十七％，遠低於綜所稅最高稅率四十五％，加上許多開銷可以報公司帳，節稅效果相當大。

不過，藝人工作室被補稅的案例也不少，主持人吳宗憲的「傑克傳播」、「頡客隆」都曾抗稅敗訴。國稅局官員表示，藝人工作室常因虛列成本費用而被補稅，這套手法稅捐機關都知道，因此對藝人工作室的支出審核非常嚴格，都會一一檢視列報費用是否與業務有關，與業務無關的就會被剔除補稅。

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  • 2010年時林志玲補稅六八四萬元。（資料照，記者胡舜翔攝）

    2010年時林志玲補稅六八四萬元。（資料照，記者胡舜翔攝）

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