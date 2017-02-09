薪扣額上限12.8萬 違憲 財部︰上班族恐用不到
〔記者吳佳蓉／台北報導〕大法官七四五號釋憲案，認為薪資所得只能定額扣除、不能列報必要費用屬違憲。對此，財政部表示，大法官已做成解釋，行政機關須遵守，將參考國外作法，進行檢討，但「必要費用」認定困難，稽徵成本及訟源恐怕增加；而且，一般受薪階級可列報費用應該不多，可能無法超過現行薪扣額十二．八萬元，主要是高所得者受惠。
受薪族可列報不多 高所得者受惠
財政部官員說明，薪資所得採定額扣除，而非比照執行業務所得者核實列舉成本或以一定比率免稅，主要考量不是所有薪資所得者都有辦法記帳、保留單據，特別是薪資偏低者，「能做到翔實記帳、保留單據舉證的，可能都是高所得者」；加上薪資所得者眾，占綜所稅申報戶九成（約五四○萬戶），若薪資所得都核實認列費用，將造成沉重稽徵成本，因此才採定額扣除，扣除額隨物價指數調整。
官員指出，綜所稅類別有十項之多，薪資所得只是其中一項，單看薪扣額只有十二．八萬元，好像不多，但還有免稅額及其他扣除額，其實可扣除金額並不低；據統計，綜所稅的所得額，有六成以上都可扣除，實際上只有四成左右所得課到稅。
治裝、整型能否列費用 恐生爭議
另一名官員表示，大法官很理想，但預期稽徵實務上會遇到不少困難，因為現行薪資所得定額扣除，歸戶後電腦立刻可算出應納稅額，稽徵簡便；未來可能每一筆單據都要查，徵納雙方對於哪些成本可以認、哪些不行，觀點可能不同，例如「上班穿的衣服，下班也穿，治裝費能否列報」等，未來恐引發爭議。
安永執業會計師楊建華認為，大法官的解釋出發點是好的，一樣都是薪資所得者，確實有些人得付出比較多的成本，例如保險業務員、模特兒等，適用同樣的扣除額並不公平；但「量能課稅」的公平理想與稽徵成本是相對的，要做到越公平，成本一定越高。
稽徵成本、訴訟料增加 財部頭大
楊建華表示，未來兩年對財政部將是不小的挑戰，哪些為「必要費用」，不僅要檢視與職業本身是否相關，甚至還有必要性的考量，界線劃定將很困難；舉例來說，為了上班進修語言、甚至為了維持良好外貌而整型，是否也可視為必要費用？若要解決這個問題，針對不同職業採「固定比率免稅」，可能是解決方案之一，但也得考量是否有職業歧視問題。
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