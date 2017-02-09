台幣連二貶 收貶8分一週最低

2017-02-09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日續呈貶值格局，終場以31.128元兌1美元作收，貶值8分，匯價連二貶，並創1週新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量為11.84億美元。

外匯交易員表示，雞年短短5個交易日，新台幣即呈現震盪走勢，先是連3日勁揚，後又連貶2天，面對接下來眾多不確定性，預料波動還會更劇烈，銀行間也都有繫好安全帶的準備。

展望2017年，第一金（2892）認為，全球主要面臨美國川普政府經貿政策的衝擊、新興市場債務危機、地緣衝突與政局動盪、中國經濟成長潛在風險等四大風險，並將牽動國際金融市場。