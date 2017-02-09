中信金報喜 1月EPS達0.25元

2017-02-09

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）公告106年1月自結獲利，稅前盈餘55.93億元，稅後盈餘48.41億餘元，EPS0.25元，創下金控成立以來，單月獲利新高紀錄。

中信金表示，1月份獲利表現亮眼主因，在於財富管理產品銷售動能提升，使得手續費收入增加；資本市場則受惠於市場匯利率波動，操作績效優異，日本東京之星銀行則有備抵呆帳回沖利益；彩券業務方面，則因農曆年節加碼活動效益帶動買氣，挹注彩券手續費收入。