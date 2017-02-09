憂台紙變廢紙 股東員工告董座
〔記者謝君臨、李靚慧／台北報導〕經營權之爭延燒！台紙（1902）數十名股東與員工，昨至台北地檢署控告董事長簡鴻文背信，指控簡一手主導讓公司監察人全數請辭或解任，以致財報恐無法過關，股票面臨下市危機，簡身為董事長，卻避不召開董事會，應作為而不作為，損害6萬股民與百位員工權益。相關成員高呼口號，跪求總統蔡英文主持公道。
簡鴻文:爭經營權的市場花招
簡鴻文昨日回應，這一切都是對方爭奪經營權所使用的各種花招，他也向小股東喊話，表示3月30日前財報會完成，屆時會召開董事會，台紙營運一切正常，股東們無須擔心。
昨天上午10點，台紙數十名股東與員工在北檢前怒吼：「簡鴻文吃相難看，政府用人腦殘！」並上演行動劇，以拖鞋「打臉」簡鴻文的巨型看板，媒體人蔡玉真也到場聲援，呼籲財政部、金管會介入，不能讓簡鴻文一直耍弄「不讓我玩，大家都別玩」的卑劣手法。
提告的小股東代表羅昌明表示，簡鴻文為了保住台紙董事長職位，本月3日指示公司監察人李明哲辭職，導致所剩一席的監察人陳如舜因與董事戴頌偉是配偶關係，依證交法規定「當然解任」，陳如舜原本提案將董事長解任的臨時股東會，也因此無法召開。
羅昌明指出，簡鴻文一手主導讓公司陷入沒有監察人的窘境，無法簽證105年度的財務報告，又故意不召集董事會及臨時股東會，處理監察人全數解任的困境，使台紙股票面臨遭證券交易所停止買賣的危機，嚴重影響台紙全體股東利益，明顯構成刑法背信罪，甚至是證交法背信罪。
小股東還爆料，簡鴻文今年到總公司上班的天數僅有3天，去年每個月上班時間不超過10小時，年薪卻高達317萬元，時薪近3萬元，幾乎是小市民一個月的薪水。
對此，簡鴻文昨日強調，目前仍與總經理余美玲等人持續溝通，但對於部分人士意圖影響市場、造成糾紛的行為，簡鴻文表示，他已在本週一正式行文投資人保護中心，強調若台紙股價真的因為各類不實消息而重挫，造成投資人損失，投保中心會依據相關規定，向相關人士求償。
台紙昨日股價持續走跌，盤中最高下跌0.6元，尾盤跌幅縮小，以12.4元收盤，小跌0.2元。
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