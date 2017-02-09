網路看屋 北市小宅夯 新北大坪數吃香
2017-02-09
新北 45坪以上最熱門
〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者統計1月至新春開工期間，雙北市網路看屋物件分析資料，發現北市以小坪數、低總價的熱門點閱率較高，反觀新北市則以45坪以上的3~4房住宅最熱門。
根據永慶房仲網統計，雙北市今年1月至新春開工（2月3日）期間，購屋族網路看屋物件點閱排行前五名熱門社區，台北市入榜的，包括信義區「永吉國宅」、中山區「國際有約」、「大直美堤花園」、松山區「松山新城」及中山區「金磚密碼」﹔新北市則是新店區「美河市」、「玉上園」、「湯泉二期」及板橋區「新巨蛋」、「巨蛋」社區。
永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，若進一步分析雙北市購屋族在網路物件選擇上可發現，台北市以中低總價的房產為主，新北市則是中高總價的房產需求較高。
北市 25坪以下點閱高
北市熱門點閱前五名社區中，有三個為國宅，兩個是套房型社區，若以點閱物件的平均房屋坪數觀察，25坪以下的物件較熱門，其平均總價約在1600萬元以內。
此外，謝志傑分析，25坪以下熱門點閱社區，還有中山區林森北路的「國際有約」及雙城街19巷的「金磚密碼」；購屋總價相對低，總價多在1600萬元以內，且是10年屋齡的新古屋，因此吸引許多低總價購屋族點閱。「國際有約」戶數約180戶，根據去年實價揭露行情，平均房價為每坪58-69萬元；「金磚密碼」戶數約250戶，去年實價揭露行情平均房價則為每坪67-71萬元。
反觀新北市熱門點閱前五名社區中，有三個社區購屋需求的坪數為45坪以上，平均購屋總價約在2000~2500萬元。謝志傑補充，新春網路看屋趨勢，呈現台北市中低總價與新北市中高總價的購屋需求，未來房價仍朝向合理的緩步修正，社區銷售物件越多的情況，可比價的效應越高，屋主讓利意願機會也增加。
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