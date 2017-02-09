中國市場價揚 榮成元月營收年增194.6 %

2017-02-09

〔記者李靚慧／台北報導〕因中國原紙、紙箱價格持續維持高檔，工紙大廠榮成（1909）1月份營收、獲利再傳捷報，1月合併營收31.99億元、年增34.1%；合併營業獲利達5.46億元，年增194.6%，本業獲利創歷史新高。

榮成昨日發布自結獲利，雖然1月受農曆年節提前因素影響，送貨天數略少，但因中國產品售價維持高檔且市況熱絡，1月份自結合併營收達31.99億元，較2016年同期營收成長34.1%。1月合併營業損益5.46億元，較去年同期1.85億元，增加3.61億元、年增194.6%。

榮成表示，榮成集團2016年中國、台灣的年產能已達245萬噸，產能運轉及產品銷售狀況均符合預期。展望今年，預計2017年第三季中國湖北榮成第一期85萬噸產能將投產，集團工業用紙年產能可達330萬噸，將可排入亞洲工業用紙市場前四大。

榮成強調，因中國華東地區今年並無其他同業新增工業用紙產能開出，對2017年的營運成長，抱持審慎樂觀態度。