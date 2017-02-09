力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高

2017-02-09

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測廠力成（6239）昨公佈1月合併營收43.89億元，月減4.33%、年增14.67%，創歷年同期營收新高；日月光（2311）1月集團合併營收226.86億元，月減10.2%、年增7.1%，創歷年同期次高。兩家封測廠第一季營收將較去年第四季下滑，但皆挑戰歷年同期新高。

力成總經理洪嘉諭於日前法說會表示，今年全球經濟好轉，第一季雖有季節性與工作天數較少的影響，但庫存調整沒有像過去那麼嚴重，記憶體市況也樂觀，力成還是會有不錯的表現，預計會比去年同期成長。

他並樂觀指出，今年全球GDP估可成長2.8%，比去年好，半導體產值則約成長5.5%，其中封測業估約成長7.1%，力成今年營運表現將會超越業界成長幅度。法人預估力成今年營收將續創新高。

日月光自結1月集團合併營收226.86億元，月減10.2%、年成長7.1%；其中IC封測及材料營收127.8億元，月減8.2%、年增8.5%。日月光展望今年第一季營運，預期將會有正常的部分庫存調整，今年集團整體表現仍可望維持逐季成長走勢，且會比去年成長。