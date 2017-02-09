| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 財經

力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高

2017-02-09

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測廠力成（6239）昨公佈1月合併營收43.89億元，月減4.33%、年增14.67%，創歷年同期營收新高；日月光（2311）1月集團合併營收226.86億元，月減10.2%、年增7.1%，創歷年同期次高。兩家封測廠第一季營收將較去年第四季下滑，但皆挑戰歷年同期新高。

力成總經理洪嘉諭於日前法說會表示，今年全球經濟好轉，第一季雖有季節性與工作天數較少的影響，但庫存調整沒有像過去那麼嚴重，記憶體市況也樂觀，力成還是會有不錯的表現，預計會比去年同期成長。

他並樂觀指出，今年全球GDP估可成長2.8%，比去年好，半導體產值則約成長5.5%，其中封測業估約成長7.1%，力成今年營運表現將會超越業界成長幅度。法人預估力成今年營收將續創新高。

日月光自結1月集團合併營收226.86億元，月減10.2%、年成長7.1%；其中IC封測及材料營收127.8億元，月減8.2%、年增8.5%。日月光展望今年第一季營運，預期將會有正常的部分庫存調整，今年集團整體表現仍可望維持逐季成長走勢，且會比去年成長。

廣告
  • 力成元月營收創同期新高。（記者洪友芳攝）

    力成元月營收創同期新高。（記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 力成 日月光
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.