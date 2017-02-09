面板漲價雜音起 Q1營收獲利看跌

2017-02-09

〔記者陳梅英／台北報導〕受農曆新年假期影響，面板廠友達（2409）、華映（2475）與彩晶（6116）的1月營收均較去年12月下滑，但與去年同期相比，友達年增幅近17%、華映25.1%、彩晶更高達55.93%，這都要歸功於大、小面板價格的大漲，然而，因漲幅已高，近日報價出現雜音，加上淡季效應，預期面板廠首季營收、獲利均將較上季下滑。

中低階手機面板從去年頭漲到去年尾，尤其在第四季，華映與彩晶更一次漲足，帶動兩中小尺寸面板廠營收竄高，預期獲利也將精彩可期，然而，隨著中國、日本等LTPS產能陸續開出，市調機構WitsView已經預警，中小尺寸手機面板價格將於近日反轉，華映、彩晶也鬆口表示，希望首季力拚價格持穩。

大尺寸面板尤其是65吋大電視在2月份報價中仍然續漲，不過40/43吋等中尺寸電視面板因漲幅已高，開始逐漸收斂，預期大尺寸面板漲勢將於近日告終，這也是最近面板雙虎友達與群創股價開始走弱的主要原因，群創與友達將於2月10日及14日分別舉行線上法人說明會，屆時對今年面板展望將有更清楚說明。

友達昨日發佈1月合併營收為283.7億元，較去年12月減少9.0%，與去年同期相比成長16.8%；華映1月合併營收為31.89億元，月減17.9%，年增25.1%；彩晶1月合併營收為21.92億元，月減33.27%，年增55.93%。