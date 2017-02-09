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聯發科元月營收月減14.24%

2017-02-09

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）步入傳統淡季，1月合併營收跌破200億元大關，達183.14億元，月減14.24%，年減14.12%，創近11個月新低，聯發科對本季展望保守，因工作天數減少、季節性因素使然，加上強勢美元影響新興市場匯率及需求，聯發科預估第一季合併營收介於536-591億元，季減14%-22%。

聯發科本季毛利率仍有持續探底可能，公司預估，上半年毛利率與去年第四季相仿，有待下半年新一代Modem架構出來，加上新品放量出貨，毛利率才有機會微幅回升。

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  • 聯發科1月合併營收跌破200億元大關，創近11個月新低。（記者卓怡君攝）

    聯發科1月合併營收跌破200億元大關，創近11個月新低。（記者卓怡君攝）

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