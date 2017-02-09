張忠謀上班 今年股利估7元以上

2017-02-09

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）董事長張忠謀在夏威夷跌倒輕微擦傷後，返台經過一週休息，昨進公司上班，也是新春後第一天上班，他按年前既定行程主持會議，並準備下週一、二的董事會將討論調高股利相關事宜，法人看好台積電今年每股股利將達7元以上。

張忠謀因過年到夏威夷度假，不慎在自家被游泳池水管絆到跌倒，傳出傷勢不輕。但張忠謀上週三晚間回台，證實僅輕微擦傷，行動也自如，經過一週休息，他昨天開始進公司上班，這也是他過完年後第一天進公司。

台積電企業訊息處處長孫又文表示，董事長按年前既定行程主持會議，並準備下週公司第一季董事會將討論調高股東股利相關事宜。

台積電去年營收與獲利皆創新高，全年合併營收共達9479.38億元，年增12.4%，毛利率50.1%，年增1.4個百分點，稅後純益3342.47億元，每股盈餘12.89元。公司日前法說會已透露，今年股利將比去年每股配發6元還高，增加幅度不小，將待下週一、二的董事會討論決定。

台積電去年每股配發現金股利6元，法人預估今年可望超過7元，配發股利總金額也會超越去年1550億元的新高水準。