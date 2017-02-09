| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 財經

譜瑞去年EPS18.52元 今年更旺

2017-02-09

〔記者卓怡君／台北報導〕譜瑞-KY（4966）昨日召開法說會，去年全年EPS高達18.52元，年增21%，本季表現更將淡季不淡，力拚與上季的歷史新高持平，董事長趙捷對於今年表現充滿信心，趙捷表示，在NB客戶與中國手機客戶需求強勁帶動下，各產品線健康成長，樂觀看待今年營運與獲利表現。

法人預估，譜瑞在eDP TCon、SIPI介面驅動IC、觸控IC、Type-C等新品帶動下，產品組合優化，毛利率與獲利同步上揚，今年可望輕鬆賺進兩個股本，全年EPS上看21.2元。

譜瑞去年第四季合併營收7702萬美元，創下單季歷史新高，季增16.94%，年增13.85%，營業毛利3102萬美元，單季稅後每股盈餘為4.99元，全年稅後每股盈餘為18.52元，展望首季，譜瑞預估，首季合併營收介於7000-7700萬美元，合併毛利率約40%-43%，就目前訂單能見度來看，第二季也將有不錯表現。

譜瑞本月推出針對4K面板的eDP TCon新品，支援面板自主刷新功能與自主部分刷新功能，同時還有獨家SIPI介面驅動IC新品，譜瑞認為，隨著今年亞洲LTPS面板產能開出，過去僅能用在高階智慧型手機的LTPS面板，可進一步進入筆記型電腦與平板電腦，可望帶動未來出貨快速成長。

廣告
  • F-譜瑞譜瑞去年EPS高達18.52元。（翻攝官網）

    F-譜瑞譜瑞去年EPS高達18.52元。（翻攝官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 譜瑞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：譜瑞去年EPS18.52元 今年更旺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.