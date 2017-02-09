譜瑞去年EPS18.52元 今年更旺

2017-02-09

〔記者卓怡君／台北報導〕譜瑞-KY（4966）昨日召開法說會，去年全年EPS高達18.52元，年增21%，本季表現更將淡季不淡，力拚與上季的歷史新高持平，董事長趙捷對於今年表現充滿信心，趙捷表示，在NB客戶與中國手機客戶需求強勁帶動下，各產品線健康成長，樂觀看待今年營運與獲利表現。

法人預估，譜瑞在eDP TCon、SIPI介面驅動IC、觸控IC、Type-C等新品帶動下，產品組合優化，毛利率與獲利同步上揚，今年可望輕鬆賺進兩個股本，全年EPS上看21.2元。

譜瑞去年第四季合併營收7702萬美元，創下單季歷史新高，季增16.94%，年增13.85%，營業毛利3102萬美元，單季稅後每股盈餘為4.99元，全年稅後每股盈餘為18.52元，展望首季，譜瑞預估，首季合併營收介於7000-7700萬美元，合併毛利率約40%-43%，就目前訂單能見度來看，第二季也將有不錯表現。

譜瑞本月推出針對4K面板的eDP TCon新品，支援面板自主刷新功能與自主部分刷新功能，同時還有獨家SIPI介面驅動IC新品，譜瑞認為，隨著今年亞洲LTPS面板產能開出，過去僅能用在高階智慧型手機的LTPS面板，可進一步進入筆記型電腦與平板電腦，可望帶動未來出貨快速成長。