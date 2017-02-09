國巨賣飛磁不能認列 違規公告遭罰5萬
〔記者陳永吉、張慧雯／台北報導〕國巨（2327）在農曆年前1月23日宣布將旗下子公司飛磁，出售給轉投資公司奇力新（2456），當天並公告處分利益達27億元，不過上週五這個公告卻被證交所打臉開罰5萬元，昨天國巨重新公告，27億元無法認列損益，而是計入資本公積，未來只可拿來配股或配息。
只能計入資本公積
不過國巨1月23日盤後公告處分利益27億元，隔天股價大漲8.5%，創下波段新高達76.4元，如今這筆業外收益確定飛了，股價恐將回檔；證交所昨天表示，關於國巨公告不夠謹慎已經開罰5萬元，至於是否利用公告有操縱股價或內線交易之嫌，證交所監視部門已經啟動，相關交易都會一一核對。
1月23日國巨宣布出售飛磁可認列27億元、挹注每股稅後盈餘（EPS）逾5元。
證交所上週五對國巨開罰5萬元，開罰理由是「1月23日當日重大訊息之說明內容並未完整詳述該案處分損益認列金額、入帳時間及會計處理尚需經會計師根據IFRS等相關規定評估確認」，但這理由讓人看了一頭霧水，直到國巨昨重新公告，依法不能認列獲利27億元，只能納入資本公積項下，用以分配現金及新股，大家才恍然大悟。
證交所表示，1月23日國巨公告之後，證交所內部覺得此案是國巨子公司賣給轉投資公司，到底能不能認列損益，應該要請會計師評估，因此於1月25日發函給國巨公司，要求國巨重新評估。
證交所解釋，根據IFRS（國際財務報導準則）第三號公報內容以及會計基金會的解釋函，若屬共同控制個體下企業之合併，則產生的價格差異不能進損益表，而是進股東權益項下，雖然國巨僅有奇力新一席董事，但國巨是否主導奇力新財務及營運、對其有控制力，則需要會計師進一步評估。
從昨天國巨的公告來看，顯然會計師認為國巨對奇力新有控制力，因此國巨賣飛磁給奇力新，屬共同控制個體下企業之合併，利益無法進損益表。
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