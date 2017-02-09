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夏普確定在美建廠 上半年動工

2017-02-09

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本媒體報導，夏普主管週二表示，關於鴻海將在美國興建液晶面板工廠的計畫，將由夏普主導，目標在今年上半年動工，希望2020年在美國總統川普任期內正式啟用。

先前川普呼籲製造業回流美國、在美國投資創造就業機會，日本首相安倍晉三與川普即將在本月10日進行首次正式元首會談。日本《時事通信》報導，夏普選在會談前公布此訊息，目的可能是要向美國展現日本企業將對美國經濟做出貢獻，並強調夏普將為美國帶來更多就業機會。

夏普除了在美國新設工廠之外，同時也呼籲日本國內製造液晶面板的設備廠商能加入在美投資的行列，另外，關於建設面板廠所需資金方面，也將考慮向鴻海集團以外的設備製造廠商募集。

另外，於中國廣州市增城投資第10.5代顯示器全生態產業園區，則將由堺顯示器公司（SDP）主導。

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  • 夏普主管週二表示，關於鴻海將在美國建設液晶面板工廠的計畫，將由夏普主導，目標在今年上半年動工，希望2020年在美國總統川普任期內正式啟用。（路透）

    夏普主管週二表示，關於鴻海將在美國建設液晶面板工廠的計畫，將由夏普主導，目標在今年上半年動工，希望2020年在美國總統川普任期內正式啟用。（路透）

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