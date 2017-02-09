薩德效應 樂天主題樂園計畫喊卡

2017-02-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓第5大財閥樂天集團（Lotte Group）的中國事業不斷遭到中國官方查稅及消防安檢，樂天週一甫宣布將關閉北京3家超市，昨（8日）再表示中國政府下令暫停該集團的瀋陽主題樂園計畫，該計畫規模達3兆韓元（約26億美元）。南韓媒體批評，這是中國政府不滿南韓堅持部署美國的薩德（THAAD）飛彈防禦系統，擴大對南韓經濟報復，再次拿樂天集團開刀。

樂天去年11月與南韓政府達成協議，翻修高爾夫球場，以作為南韓部署戰區高空防禦系統薩德的用地。接著，樂天在中國事業單位從去年11月以來就遭到中國當局以各種名目展開調查，包括消防檢查、設施檢查、稅務調查。樂天在中國事業涵蓋購物中心、超市、主題公園、公寓、辦公室等，共有150家門市及設施，其中120多家為零售商店。

樂天透過發言人表示，瀋陽「樂天城」計畫從去年12月就被中國政府要求暫停，隨後該集團努力尋求相關必要的補救方法，迄今工程未受重大衝擊，預計今年3月可望獲得批准而重新施工。樂天預定2019年前完成興建該主題樂園，不願評論中國官方叫停計畫的動機。

中國外交部發言人陸慷昨強調，「原則上中國歡迎外國企業投資，同時，在中國營運的相關外企必須遵守法律和監管規定」。

樂天為南韓最大旅館、主題樂園和免稅店經營者，雖淡化其中國事業近期出現的阻礙，和南韓部署薩德後所引發和中國間政治緊張的關聯性，不過，越來越多跡象顯示南韓企業已成為中國「經濟報復」的對象。自南韓政府決定部署薩德以來，中國阻擋從南韓進口的商品，從南韓高科技馬桶、化妝品、到藝人音樂演出及代言、南韓航空業者增加兩國包機往返的申請等，都呈現停擺狀態。

南韓財長柳一鎬對此表達擔憂，上月曾開記者會指出，儘管中國正式否認，但南韓官方評估中國官方諸多行動與此有關，北京以不公平和間接作法反制南韓部署薩德飛彈防禦系統。