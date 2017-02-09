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〈國際現場〉智利銅礦工人罷工 銅價應聲漲

2017-02-09

國際銅價週三在亞洲交易時段攀漲1.5%，由於全球最大銅礦智利Escondida最大工會組織Union No. 1表示，和資方必和必拓（BHP Billiton）領銜的管理層談判失敗，逾2500名工人今（9）日起將展開罷工；而必和必拓也宣布當地礦廠暫停生產。該礦區2015年產量占世界銅礦總產量6%。

倫敦金屬交易所（LME）基準銅3個月期貨價格昨日盤中飆漲1.5%，報每公噸5894.5美元。分析師表示，銅等大宗商品價格易受短期震盪，主要由於罷工及資本支出從2014年夏季以來持續大減。在國際銅價近來因供應中斷而攀漲之際，該金屬世界最大消費國中國恐受創最深。智利Escondida礦山工會Union No. 1指控，資方在勞方薪資福利談判中立場僵化。必和必拓管理該礦山的運營，持有近58%股權，其他投資者包括力拓（Rio Tinto）和日本的三菱商事（Mitsubishi）。

（編譯楊芙宜）

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  • 智利銅礦工人罷工，銅價應聲漲。（路透）

    智利銅礦工人罷工，銅價應聲漲。（路透）

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