〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要

2017-02-09

春節期間在夏威夷跌倒，遭烏龍爆料傷勢不輕，事後只是輕微擦傷的台積電董事長張忠謀，昨返公司上班，且按既定行程主持會議，讓台積電近33萬名股東鬆了口氣；而台灣半導體產業協會將改選理監事，台積電共同執行長魏哲家確定角逐下屆理事長，讓外界再度關心起張忠謀接班人議題。張忠謀、甚至「二代張忠謀」對台積電、台股，甚至我國IT產業有多重要？幾個數字就可看出來。

台積電市值達新台幣4.7兆元，占台股比重超過17%，超過排名第二的鴻海3倍；台積電去年獲利高達3342.47億元，幾乎是1日賺近10億元，蟬聯國內民營企業獲利龍頭，且較去年國內全體銀行獲利約3000億元，硬是高出一截。

此外，台積電每年資本支出上百億美元，占我國民間投資總額近15%；去年在國內申請專利數達873件，擠下蟬聯14年專利冠軍的鴻海，且逼近競爭對手英特爾的905件。

更重要的是，相較鴻海等IT大廠生產基地多在中國，台積電是重押台灣，在台擁有3座先進的12吋超大型晶圓廠、4座8吋晶圓廠、1座6吋晶圓廠及2座後段封測廠，中國營收占比僅1成不到。

正因為張忠謀對台積電很重要、台積電又對台灣很重要，誰是張的接班人？理當也很重要；台積電股東當然多希望高齡86歲的張忠謀能再領導10年，張這次跌倒無礙，應會加快他推動接班的腳步。

（費特曼）