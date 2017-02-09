手機廠僅4家獲利 蘋果賺走92％

2017-02-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕市調機構Canaccord Genuity公布最新報告，去年第4季智慧手機產業獲利高達92%由蘋果公司囊括，iPhone手機銷售卻僅占全球智慧手機18%，三星、索尼（Sony）、黑莓（BlackBerry）公司的獲利則在9%以下，其他手機廠如微軟、樂金（LG）電子則處於虧損中。

微軟、樂金仍虧損

蘋果一直囊括智慧手機產業的主要獲利，上季已連續第7季囊括產業獲利9成以上，由於其他手機廠商虧損，蘋果在業界獲利比率在一些季度還超過100%。

Canaccord Genuity分析師華克里（Michael Walkley）報告指出，蘋果囊括高達智慧手機產業92%獲利，三星獲利占9%、索尼僅1%、黑莓則不到1%；iPhone 7 Plus銷售強勁、三星Galaxy Note 7手機爆炸事件導致全球召回，都對iPhone手機在高階市場銷售有利；在低階市場有斬獲的中國手機品牌Oppo、Vivo和華為，並未影響到蘋果和三星手機在高階市場的銷售。

蘋果日前公布的財報顯示，去年第4季iPhone銷售量增至7829萬支，營收創單季新高（784億美元），大勝三星智慧手機銷售衰退至7750萬支的成績；iPhone銷售占蘋果上季營收69%，蘋果執行長庫克指iPhone 7等手機的市場需求非常強勁，尤其iPhone 7 Plus機型較過去比例更高。

華克里預期，三星Note 7問題及iPhone 7和7 Plus銷售強勁，可望繼續推動蘋果今年高階智慧手機市占領先擴大，且值iPhone 10週年，預期將會有更強勁的換機潮，提高蘋果營收和獲利；Canaccord Genuity把蘋果股票評為「買進」，提高其目標價為154美元。蘋果7日股價在美國收漲1%，至131.53美元。

不過，也有分析師潑蘋果冷水。Above Avalon網站獨立分析師賽巴特（Neil Cybart）表示，現在用戶換機時間拉長，在升級週期之外，還須考慮蘋果今年擬推3款iPhone 8新機種間的組合；未來iPhone銷售成長可能出現塊狀，各機種表現可能不會一致。