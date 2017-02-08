| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

兆豐金自結獲利 1月EPS 0.18元

2017-02-08

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）2017年1月自結獲利，金控稅前盈餘28.04億元，稅後盈餘24.1億元，每股稅後盈餘0.18元。

各子公司表現方面，主要獲利來源兆豐銀，2017年1月稅前盈餘24.13億元，稅後盈餘20.98億元；兆豐票券稅前盈餘2.65億元、稅後盈餘2.22億元；證券及產險不再出現虧損，兆豐證稅前盈餘2200萬元、兆豐產險稅前盈餘7000萬元。

兆豐金指出，該公司截至今年1月31日止，每股淨值為21.66元。

廣告
  • 兆豐金大樓。（資料照）

    兆豐金大樓。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐金
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：兆豐金自結獲利 1月EPS 0.18元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.