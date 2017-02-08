駭客勒索券商 北檢分案調查

2017-02-08

〔記者錢利忠／台北報導〕國內多家券商日前接連遭署名「Armada Collective」的國際知名電腦駭客集團勒索，恐嚇券商交付比特幣，刑事局及台北市刑警大隊均接獲券商報案，北市刑大昨報請台北地檢署指揮偵辦，北檢指派智慧財產暨電腦犯罪專組「仁組」分案調查。

IP遠在羅馬尼亞 已請該國協查

檢警調查，涉對國內券商發動攻擊的駭客，其IP伺服器位址遠在羅馬尼亞，已聯繫當地警方協查，也同時設法從歹徒的指定帳戶循線追查；因該集團主要成員目前均在監服刑，且國外先前曾發生歹徒假冒該集團名義詐騙，故檢警也將釐清有無「假攻擊、真詐騙」等情形。