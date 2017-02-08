駭客網攻8券商 金管會︰影響不大
2017-02-08
〔記者王孟倫／台北報導〕昨又傳出有多家證券商之下單系統網頁，遭到網路駭客勒贖攻擊；金管會昨天表示，從上週五至今，共有8家證券商遭駭客攻擊，研判歹徒還會持續網攻動作，「不會太快結束、不會只有這一兩天」，不過，金管會強調，這類攻擊屬於低階型技術，對證券商影響不大。
這8家證券商分別是大展、高橋、元富證、元富期貨、 台新、北城、群益與德信證券；也是連續3個股票交易日，網路駭客對國內券商發動攻擊。
金管會副主委鄭貞茂表示，駭客利用採取「分散式阻斷服務攻擊」（DDOS），讓證券商對外網頁頻寬滿載而阻塞，也就是讓客戶網路下單不方便，無法當下立即交易；不過，投資人下單管道很多，一般遇到這種情況就改為電話下單交易，因此，對投資人權益或證券經營不受影響，券商的網路系統也沒有被入侵或損害。
技術低階 不會太快結束
鄭貞茂指出，其實，DDOS不屬於高階的網路駭客技術，僅能讓對方流量阻塞，無法順利操作，但並非真正癱瘓，換言之，證券商只要請電信業者清理頻寬流量，問題就能解決，影響不大。
證期局官員也表示，不僅證券業，國內過去也未發生過以DDOS之網路勒贖攻擊。但鄭貞茂直言，這起事件不會這麼快就結束，歹徒勒贖信件也寫明了，不會只有這一兩天，也許還會到下一週；雖然不影響投資人權益及券商營運，但已要求業者必須全面加強資安防範措施。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 駭客
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA mum on Hun Sen’s flag remarks
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- 《HBL八強賽》愛國者附身 東山奇蹟大逆轉
- 自由廣場》《林保華專欄》馬雲恐嚇美國 評川普的國際經貿戰略
- 北港燈區點燈 朝天宮變鼓仔燈
- 社論》點亮台灣 莫學舊黨國
- 奉天宮元宵遶境 豬哥亮點起馬炮
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐
- 男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼
- 自由廣場》回到2000年317造勢晚會現場
- 觀光春燕來 南橫今年通車 「小桂林」四月營運
- 國際科展開幕 23國學生拚首獎
- 冷眼集》民調讓柱柱緊張
- 劉昱言「尾勁強」 洪總沒看走眼
- 董事長阿吉飛7國 十指緊扣杜特蒂
- SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 黨產會委員： 救國團曾受知青黨部指導
- 「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美
- 林宥嘉邋遢人夫 喜餅耍Q沒空蜜月
- 自強番茄阿嬤 從植物人走到助人
- 大樂透頭獎1注中
- 亂點兒子眼藥水 迷糊媽險瞎
- 疑車速過快失控 汽車撞民宅5傷
- 自由廣場》妳／你教對了嗎？
- 猿熱身賽「驚魂記」 「大王」傷腳！
- 幸福雞立提燈大遊行 元宵鬥熱鬧
- 燈會外一章 父清垃圾兒當幫手
- 潘家欣／小冬青 － 寫給腹中女兒
- 砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工
- 敘利亞黑牢「屠宰場」 5年絞死1.3萬人
- 皮帶狠抽、不給飯…惡雇主囚印尼女看護半年
- 小金城武拍廣告 吃苦當吃補
- 原鄉傳承 信義辦歲時祭儀
- 有聲號誌常「秀逗」 視障者很錯亂
- 環保立意雖好…研究不足、政策急躁 學童是最大犧牲者
- 工業染料製湯圓 食客受害逾1年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：駭客網攻8券商 金管會︰影響不大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分