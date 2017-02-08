駭客網攻8券商 金管會︰影響不大

2017-02-08

〔記者王孟倫／台北報導〕昨又傳出有多家證券商之下單系統網頁，遭到網路駭客勒贖攻擊；金管會昨天表示，從上週五至今，共有8家證券商遭駭客攻擊，研判歹徒還會持續網攻動作，「不會太快結束、不會只有這一兩天」，不過，金管會強調，這類攻擊屬於低階型技術，對證券商影響不大。

這8家證券商分別是大展、高橋、元富證、元富期貨、 台新、北城、群益與德信證券；也是連續3個股票交易日，網路駭客對國內券商發動攻擊。

金管會副主委鄭貞茂表示，駭客利用採取「分散式阻斷服務攻擊」（DDOS），讓證券商對外網頁頻寬滿載而阻塞，也就是讓客戶網路下單不方便，無法當下立即交易；不過，投資人下單管道很多，一般遇到這種情況就改為電話下單交易，因此，對投資人權益或證券經營不受影響，券商的網路系統也沒有被入侵或損害。

技術低階 不會太快結束

鄭貞茂指出，其實，DDOS不屬於高階的網路駭客技術，僅能讓對方流量阻塞，無法順利操作，但並非真正癱瘓，換言之，證券商只要請電信業者清理頻寬流量，問題就能解決，影響不大。

證期局官員也表示，不僅證券業，國內過去也未發生過以DDOS之網路勒贖攻擊。但鄭貞茂直言，這起事件不會這麼快就結束，歹徒勒贖信件也寫明了，不會只有這一兩天，也許還會到下一週；雖然不影響投資人權益及券商營運，但已要求業者必須全面加強資安防範措施。