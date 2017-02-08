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合庫廖燦昌︰價跌量出 房市才會築底

2017-02-08

〔記者盧冠誠／台北報導〕2015年11月首推「以房養老」的合作金庫銀行，市佔率高居全國之冠，據了解，該行承作年齡最高者為99歲，而每月核貸最多者月領可達20萬元。

據統計，截至1月底，合庫銀承作以房養老件數為549件，核貸額度共31.68億元，平均月付金額、貸款成數各2.5萬元、46.8％；內部期盼，今年底總件數可突破1000件大關。

據透露，合庫銀以房養老客戶最高年齡為99歲，貸款年限10年，每月可領2萬元；至於月領金額最高者，為一位房地產坐落台北市的95歲民眾，這位客戶每月可領取20萬元，並拿很大部分從事公益活動。

以房養老 最多月領20萬

合庫銀發現，辦理以房養老的區域以台北市26％最高，其次為新北市的18％；男女比重方面，女性為54％，明顯高於男性的46％。

目前合庫銀房貸餘額5100多億元，合庫金（5880）暨合庫銀董事長廖燦昌表示，就現階段房市發展來看，房貸餘額要成長較困難，畢竟合庫銀每月房貸本息攤還就有100億元。

展望未來房市，廖燦昌認為，要等價跌量出來才會築底，然而，時間最快也要等到下半年；而與建商訪談中得知，這次農曆春節看屋人潮相當踴躍，不過，重點還是要看能否成交。

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  • 合庫金控董事長廖燦昌認為，房市築底最快也要等到下半年。（記者盧冠誠攝）

    合庫金控董事長廖燦昌認為，房市築底最快也要等到下半年。（記者盧冠誠攝）

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