貴婦賣帝寶 脫手至少賺4億
底價7.5億 預計15日標售
〔記者徐義平／台北報導〕日前傳出「護價」說法的指標豪宅「帝寶」，昨日再傳出一戶高樓層21樓委託台灣金服標售資訊。根據台灣金服指出，該戶為C棟21樓，坪數約262坪，總底價7.5億元，扣除車位價格與坪數後，拆算每坪單價約278.63萬元，預計15日標售。房產業者指出，該標售價格已是刀口價，能否標脫，仍看豪宅買家對於房市的信心。
台灣金服指出，預計標售的「帝寶」樓層21樓，建物坪數約262坪，另有4個車位坪數約54坪，全案採不揭示底價方式進行，投標人最低投標金額為新台幣7.5億元。
根據地籍資料該戶屋主為蔡姓自然人，不過信託委託人為陸勝文，外傳是貴婦名媛團之一，2011年曾因繳不出稅，導致帝寶房子遭到禁制處分，因而曾被封為「擁有5.7億房產，卻欠百萬房屋稅」的帝寶貴婦，期間曾傳出因此要出清手中的豪宅資產。
東森房屋研究中心副理于靜芳分析，根據地籍資料，帝寶C棟53之5號21樓在今年1月登記，原信託委託人為陸勝文，名媛陸勝文過去在帝寶名下2戶，當初取得成本每坪僅130萬餘元，對照目前實價該豪宅最高每坪為298.2萬元，有著相當大的增值空間。
當初每坪買約130萬
據悉，該戶是2007年取得，當時買進總價約3.3億元，每坪買進價格130萬餘元，期間更傳出砸下7000萬元大肆裝潢並開放媒體採訪，此次標售底價訂為7.5億元，倘若順利標出，推估至少賺進4.2億元，大賺近1.3倍。
測風向？買家恐觀望
瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，該豪宅高樓層鮮少在市場流通，稀有性極高，每坪上看300萬元並不稀奇，就算保守以實價登錄價格評估，至少也有280萬元，所以底價才會訂在7.5億元。然而以現在的市況來說，出得起7億元的買方可能還有其他更多的新豪宅選擇，不見得會出手，預測這次拍出的機會不大。
信義房屋不動產曾敬德表示，該豪宅釋出量少，因此經歷這波房價修正後，究竟身價是否受影響市場也很關注，不過從這次定價的確比高檔便宜一些，但似乎修正幅度也很有限，標售結果對市場有參考性。
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標題：貴婦賣帝寶 脫手至少賺4億
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