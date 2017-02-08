南山150億買元大美債ETF 投信︰動機值得玩味
〔記者廖千瑩、王孟倫／台北報導〕元大投信今年初募集美債ETF，南山人壽也陸續公告要申購元大美債ETF，投資金額高達150億元，以該檔ETF規模153億元來看，「絕大部分都是南山買的」，由於投資金額太過驚人，加上南山為什麼不直接買債券，此事近期已經轟動投信業界。
有意思的是，若以該檔元大美債ETF公告的經理費0.5%推算，南山每年要繳給元大投信的費用就高達7500萬元，但業界盛傳在南山要求下，經理費已從0.5%調降至0.2%，南山已從中省了4500萬元，不過除了0.2%經理費還有0.1%的保管費，南山付出的費用也達4500萬元，也是一筆不小的數目。
南山須多支出4500萬
根據公開資訊觀測站，南山人壽1月初起陸續公告取得元大美國政府20年期（以上）債券基金（ETF簡稱為「元大美債20年」），以該ETF訂定掛牌價40元計算，總金額高達150億元。若以該檔ETF規模153億元來看，高達九成八以上都是南山買的。
南山150億元投資元大公債ETF事件，近期也在投信圈議論紛紛，一名投信高層直言，「我想不透南山為什麼要這麼做，難道是南山錢太多？以20年期公債殖利率才2.7%來看，扣掉管理費等相關費用後可能才剩下2%出頭，還要忍受價格波動風險，如果是你，你會買嗎？」
值得注意的是，去年為了避免潤泰集團總裁尹衍樑搶奪經營權，中信金（2891）與元大金（2885）合作，由元大金替中信金收委託書，如今南山加碼投資元大公債ETF，背後動機值得玩味。
也有投信業者說，此事件奇怪的是，該檔ETF絕大部分都是南山買的，也有業者說，南山為什麼不直接去買債券，為何還要投資公債ETF？
南山︰純屬正常投資
南山人壽財務長許妙靜昨晚回應，這是很正常的投資，就是多方建立投資部位而已，沒有那麼多事情可想。
對此，金管會保險局表示，壽險業者雖然有自己的投資選擇及考量，但仍必須遵循「保險業海外投資許可管理辦法」之規定；至於壽險業透過國內經紀商來投資購買海外債權，從態樣上並無違法，只要業者能說明原因或理由即可。
金管會︰須通盤了解
不過，保險局也強調，坦白說，單就此一部分尚無法斷言，因為可能是片段描述，換言之，其是否有違反規定，還必須就該案之全貌進行通盤了解。
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