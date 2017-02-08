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政院推四大建設 4年8000億

2017-02-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統宣示今年將全力拚經濟，行政院已針對擴大公共建設提出「前瞻基礎建設計畫」，鎖定軌道、水環境、綠能及數位科技四大建設，據了解，四年總經費粗估約達八千億元，擬以訂定特別法及編列特別預算方式來執行。

據指出，四大前瞻基礎建設中，上週已盤點水環境建設部分，行政院昨舉行專案會議，則聚焦軌道建設，綠能及數位科技建設最晚下週盤點完成。官員表示，未來也不排除再增列第五大項；而這次不只是硬體建設投資，包括科技研發計畫、人才培育等軟體計畫也會納入。

相關官員表示，交通部昨在會議中提出軌道建設報告，包括東部軌道交通建設、台北捷運延伸到基隆的輕軌、鐵路高架化或地下化、南迴鐵路雙軌化、台鐵捷運化。對於高鐵是否延伸至屏東、公路系統建設是否納入，皆尚未最後定案。

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  • 四大前瞻基礎建設，軌道建設等最晚下週盤點完成。（資料照，記者黃志源攝）

    四大前瞻基礎建設，軌道建設等最晚下週盤點完成。（資料照，記者黃志源攝）

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