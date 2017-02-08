春節長假無礙 1月出口連4紅

2017-02-08

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布一月出口二三七．四億美元，雖然適逢農曆春節連假，工作天數減少，仍較去年同月增加七％，出口「連四紅」，但年增率低於上月的十四％。財政部表示，隨著全球貿易量漸增，國際農工原料價格翻揚，廠商對接單前景抱持正向態度，預估第一季出口可續創佳績。

財政部統計，一月出口二三七．四億美元、進口二○二．五億美元，分別較去年同月成長七％及八．四％；出、進口相抵，出超三十五億美元，較去年同月減○．二億美元。

財政部統計處長蔡美娜分析，受惠原油、基本金屬價格明顯揚升，加上半導體產業需求「淡季不淡」，一月出口延續去年底強勢動能，但因農曆春節工作天數減少，年增率減為個位數；若剔除春節因素，一月出口年增率可達十五．八％，景氣邁入正向循環。

她指出，一月出口動能主要靠兩股相當力量拉抬，一是電子零組件出口七十七．七億美元，為歷年同月新高，對一月出口成長貢獻三個百分點，推升力道來自智慧型手機、網路通訊、電競筆電等晶片需求活絡，以及ＤＲＡＭ產業觸底回升。

第二股拉抬力道來自基本金屬、礦產品及化學品，由於國際原物料價格上揚、低庫存，激發買氣升溫，三項貨品分別成長十三．七％、廿五．一％及十四．六％，對出口成長貢獻同樣達三個百分點。

去年基期低 2月將大反彈

蔡美娜認為，去年農曆春節落在二月，今年落在一月，今年二月工作天數比去年多三天，加上基期偏低、出口動能持續，「可以預見二月出口年增率會有大反彈」。