去年建照核發低於使照 7年首見

2017-02-08

〔記者徐義平／台北報導〕觀察房市榮枯指標的住宅建照核發戶數，去年全年僅不到八萬戶，創二○一○年來新低，但去年住宅使用執照核發戶數近十萬戶，是二○○九年來次高，使照戶數超過建照戶數更是金融海嘯後七年來首見；房產業者分析，這顯示建商推案態度保守，短期內以去化庫存為主要策略。

根據內政部統計，去年住宅建照核發戶數為七萬九四九○戶，住宅使照核發戶數為九萬七六二○戶。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年買賣移轉棟數僅二十四．五萬棟，創一九九一年以來新低量，開發商買地推案心態明顯保守，主要以去庫存、拚現金、求生存為主。

他指出，去年使照數量約九．七萬戶，雖超過建照，但若與二○○六年到○八年間每年達十一萬戶相較，並不算特別多；研判應不會有拋售賣壓出現，主因是現在交屋多是景氣高點時推案，若大幅降價求售，還不如交屋前就直接違約，可能多是自用或以租代售等待景氣回溫。

但去年建照數僅七．九萬餘戶，較二○一三年時高點的十三．三萬戶，是大幅萎縮；曾敬德認為，這代表開發商對後市仍持保守看法，但因開發商有資金成本壓力，能否挺過這波房市寒冬，恐得各憑本事。