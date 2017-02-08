| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

去年建照核發低於使照 7年首見

2017-02-08

〔記者徐義平／台北報導〕觀察房市榮枯指標的住宅建照核發戶數，去年全年僅不到八萬戶，創二○一○年來新低，但去年住宅使用執照核發戶數近十萬戶，是二○○九年來次高，使照戶數超過建照戶數更是金融海嘯後七年來首見；房產業者分析，這顯示建商推案態度保守，短期內以去化庫存為主要策略。

根據內政部統計，去年住宅建照核發戶數為七萬九四九○戶，住宅使照核發戶數為九萬七六二○戶。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年買賣移轉棟數僅二十四．五萬棟，創一九九一年以來新低量，開發商買地推案心態明顯保守，主要以去庫存、拚現金、求生存為主。

他指出，去年使照數量約九．七萬戶，雖超過建照，但若與二○○六年到○八年間每年達十一萬戶相較，並不算特別多；研判應不會有拋售賣壓出現，主因是現在交屋多是景氣高點時推案，若大幅降價求售，還不如交屋前就直接違約，可能多是自用或以租代售等待景氣回溫。

但去年建照數僅七．九萬餘戶，較二○一三年時高點的十三．三萬戶，是大幅萎縮；曾敬德認為，這代表開發商對後市仍持保守看法，但因開發商有資金成本壓力，能否挺過這波房市寒冬，恐得各憑本事。

廣告
  • 去年使照戶數超過建照戶數更是金融海嘯後七年來首見。（資料照）

    去年使照戶數超過建照戶數更是金融海嘯後七年來首見。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 使照 建照
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：去年建照核發低於使照 7年首見


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.