去年建照核發低於使照 7年首見
2017-02-08
〔記者徐義平／台北報導〕觀察房市榮枯指標的住宅建照核發戶數，去年全年僅不到八萬戶，創二○一○年來新低，但去年住宅使用執照核發戶數近十萬戶，是二○○九年來次高，使照戶數超過建照戶數更是金融海嘯後七年來首見；房產業者分析，這顯示建商推案態度保守，短期內以去化庫存為主要策略。
根據內政部統計，去年住宅建照核發戶數為七萬九四九○戶，住宅使照核發戶數為九萬七六二○戶。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年買賣移轉棟數僅二十四．五萬棟，創一九九一年以來新低量，開發商買地推案心態明顯保守，主要以去庫存、拚現金、求生存為主。
他指出，去年使照數量約九．七萬戶，雖超過建照，但若與二○○六年到○八年間每年達十一萬戶相較，並不算特別多；研判應不會有拋售賣壓出現，主因是現在交屋多是景氣高點時推案，若大幅降價求售，還不如交屋前就直接違約，可能多是自用或以租代售等待景氣回溫。
但去年建照數僅七．九萬餘戶，較二○一三年時高點的十三．三萬戶，是大幅萎縮；曾敬德認為，這代表開發商對後市仍持保守看法，但因開發商有資金成本壓力，能否挺過這波房市寒冬，恐得各憑本事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA mum on Hun Sen’s flag remarks
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- 《HBL八強賽》愛國者附身 東山奇蹟大逆轉
- 自由廣場》《林保華專欄》馬雲恐嚇美國 評川普的國際經貿戰略
- 北港燈區點燈 朝天宮變鼓仔燈
- 社論》點亮台灣 莫學舊黨國
- 奉天宮元宵遶境 豬哥亮點起馬炮
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐
- 男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼
- 自由廣場》回到2000年317造勢晚會現場
- 觀光春燕來 南橫今年通車 「小桂林」四月營運
- 國際科展開幕 23國學生拚首獎
- 冷眼集》民調讓柱柱緊張
- 劉昱言「尾勁強」 洪總沒看走眼
- 董事長阿吉飛7國 十指緊扣杜特蒂
- SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 黨產會委員： 救國團曾受知青黨部指導
- 「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美
- 林宥嘉邋遢人夫 喜餅耍Q沒空蜜月
- 自強番茄阿嬤 從植物人走到助人
- 大樂透頭獎1注中
- 亂點兒子眼藥水 迷糊媽險瞎
- 疑車速過快失控 汽車撞民宅5傷
- 自由廣場》妳／你教對了嗎？
- 猿熱身賽「驚魂記」 「大王」傷腳！
- 幸福雞立提燈大遊行 元宵鬥熱鬧
- 燈會外一章 父清垃圾兒當幫手
- 潘家欣／小冬青 － 寫給腹中女兒
- 砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工
- 敘利亞黑牢「屠宰場」 5年絞死1.3萬人
- 皮帶狠抽、不給飯…惡雇主囚印尼女看護半年
- 小金城武拍廣告 吃苦當吃補
- 原鄉傳承 信義辦歲時祭儀
- 有聲號誌常「秀逗」 視障者很錯亂
- 環保立意雖好…研究不足、政策急躁 學童是最大犧牲者
- 工業染料製湯圓 食客受害逾1年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：去年建照核發低於使照 7年首見
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分