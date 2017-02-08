看跌房價 買賣方都過半
2017-02-08
〔記者徐義平／台北報導〕屋主撐不住，也看跌房市。根據網路售屋業者最新調查，售屋屋主竟高達五十五％看跌今年房價，並認為房價持續修正幅度約一成，欲購屋民眾看跌房價比率則約六十四％。業者預期，買賣雙方對房價持續看跌有共識的情況下，有助於打開量縮僵局。
屋主悲觀︰續修正10％
屋比趨勢研究中心調查，儘管台灣房價自二○一四年第二季以來已走跌近三年，但民眾仍持續看跌今年房價，連過去對房價信心最強的屋主都有過半比重看跌，大幅看跌比重甚至超過三成，顯見隨著房市遲遲未見復甦曙光，屋主對房價信心已潰散，甚至轉趨悲觀，房市價跌共識正式成形。
屋比房屋比價創辦人葉國華表示，不論二○○○年的網路泡沫、二○○三年ＳＡＲＳ，或二○○八年金融海嘯期間等，過去國內房價修正時間很少超過兩年，使得屋主對於房價產生極高的信心；不過，隨著過去二、三年國內房市不斷「價跌量縮」，甚至去年買賣移轉棟數創下近二十六年有統計來新低，多數屋主終於開始認同「價跌」已是不可避免趨勢。
葉國華預期，買賣雙方對「價跌」有共識，有助於今年房市終結連三年的量縮走勢，交易量有機會較去年成長一至二成，短期底部有機會成形。
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