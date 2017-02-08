完備都更 內政部推三加一法案
2017-02-08
〔記者蕭婷方／台北報導〕內政部政次花敬群昨表示，整套都市更新的設計制度，除已在立法院審議的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」及最新提出的「都市更新條例」修法、「中央住宅及都市再生推動中心設置條例草案」外，不排除針對大街廓都市更新訂定「都市再生條例」，這套「三加一」都更法案體系，才能充分與日本等國家比肩，最慢在下個會期就會全數送進立院。
總統蔡英文去年底在執政決策協調會議針對都更議題做出三點裁示，除老舊建物改建方案外，也要求內政部加快修正都更條例，並成立專責機構，視此為未來半年執政重點。
營建署說明，現行公辦都更缺乏人力及整合機制，設置行政法人可增加政府的效能與彈性，並擔任重大與困難都市更新事業的實施者；董監事組成也有明文規範，監督機關為內政部，希望五年內可以成立。
花敬群補充，都更制度相關法規，除「中央住宅及都市再生推動中心設置條例草案」外，百分之百同意都更、且有危險的住宅，以「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」做為都更先行；若沒辦法整合，就透過「都市更新條例」修法作為配套，讓都市更新順暢。
此外，花敬群說，內政部也評估訂定「都市再生條例」，針對大範圍、大街廓的都市更新地區，以類似公辦都更的手法進行，讓政府不管推動公辦都更或協助民間社區都更，有更多直接參與的量能。
不過，昨針對都更條例修法及設置行政法人舉辦的首場公聽會，卻因開會通知上週五（三日）才寄出，遭與會團體批評未符程序正義。花敬群解釋，年後上班就立刻發出開會通知，無刻意拖延，若各界有意見，將擇期邀相關團體至辦公室討論，或再舉辦公聽會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 都更
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 門市有「陷阱」地板吞了2歲女童
- 服務視障者 志工招募中
- 《HBL八強賽》南湖旺旺旺來 仍被北一逆轉
- 〈舊情人請回答〉對不起 謝謝妳
- 有聲號誌常「秀逗」 視障者很錯亂
- 猿熱身賽「驚魂記」 「大王」傷腳！
- 一隻鳳凰七隻雞 彰化燈會主燈討喜
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐
- 蕭鈞毅／失戀
- 4大爛攤屁股擦太久 柯 :誰有更好方案?
- 《小檔案》五結走尪鎮煞
- 重回許厝分校上課？ 行政院與雲縣府互推
- 空官機場噪音補助 民眾︰發放不公
- 幸福雞立提燈大遊行 元宵鬥熱鬧
- 私校退場不看註冊率 欠薪即納專案輔導
- 掏10萬給麻吉買車 當1天大爺面臨重刑
- 〈一日藝文饗宴〉尋找「信息」之旅─奇美博物館
- 竹東動漫園區冷清 議員批「連藝術家都不待」
- 《中英對照讀新聞》Massachusetts College Offers ’Refugee Scholarship’ After Trump’s Muslim Ban 在川普的穆斯林禁令後，麻州一所學院提供「難民獎學金」
- 友善店家一半未供廁 民怨「不方便」
- AIT舊址 擬打造市立音樂廳
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chunghwa Post to keep offices open on Saturdays
- 佐佐木希賣內衣 難掩幸福肥
- 台日對抗賽 洋投喬不出來！
- 副總統前所未見投票 美教長過關
- 自由廣場》《林保華專欄》馬雲恐嚇美國 評川普的國際經貿戰略
- 國民黨主席選舉╱北市議員葉林傳的主任 介紹殺警嫌犯入黨
- 小金城武拍廣告 吃苦當吃補
- 《辦案裝GPS》 檢不起訴 高分院判有罪
- 讓球賽「緊湊有戲」 大聯盟出招
- 《職場內心話》小心職場大頭症
- 監守自盜超商99萬 高職生揪友狂歡落網
- 參考照片繪圖 鐵道專家不算抄襲
- 團圓慶元宵 竹市護城河浪漫一下
- 台北RM 劉在錫確定不來了
- 基隆成功陸橋將封 憂陷交通黑暗期
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：完備都更 內政部推三加一法案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分