完備都更 內政部推三加一法案

2017-02-08

〔記者蕭婷方／台北報導〕內政部政次花敬群昨表示，整套都市更新的設計制度，除已在立法院審議的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」及最新提出的「都市更新條例」修法、「中央住宅及都市再生推動中心設置條例草案」外，不排除針對大街廓都市更新訂定「都市再生條例」，這套「三加一」都更法案體系，才能充分與日本等國家比肩，最慢在下個會期就會全數送進立院。

總統蔡英文去年底在執政決策協調會議針對都更議題做出三點裁示，除老舊建物改建方案外，也要求內政部加快修正都更條例，並成立專責機構，視此為未來半年執政重點。

營建署說明，現行公辦都更缺乏人力及整合機制，設置行政法人可增加政府的效能與彈性，並擔任重大與困難都市更新事業的實施者；董監事組成也有明文規範，監督機關為內政部，希望五年內可以成立。

花敬群補充，都更制度相關法規，除「中央住宅及都市再生推動中心設置條例草案」外，百分之百同意都更、且有危險的住宅，以「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」做為都更先行；若沒辦法整合，就透過「都市更新條例」修法作為配套，讓都市更新順暢。

此外，花敬群說，內政部也評估訂定「都市再生條例」，針對大範圍、大街廓的都市更新地區，以類似公辦都更的手法進行，讓政府不管推動公辦都更或協助民間社區都更，有更多直接參與的量能。

不過，昨針對都更條例修法及設置行政法人舉辦的首場公聽會，卻因開會通知上週五（三日）才寄出，遭與會團體批評未符程序正義。花敬群解釋，年後上班就立刻發出開會通知，無刻意拖延，若各界有意見，將擇期邀相關團體至辦公室討論，或再舉辦公聽會。