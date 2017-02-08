都更減爭議 將強制辦聽證
都更條例修正草案 預計本會期送立院
〔記者蕭婷方／台北報導〕內政部昨舉辦都市更新條例修法首場公聽會，提出部分條文修正草案版本。為減緩都更爭議，草案明定主管機關更新事業計畫及權利變換計畫前，若有爭議，強制舉辦聽證。內政部政次花敬群表示，草案預計在這個會期送進立法院，希望能盡快三讀。
士林文林苑事件後，大法官作出釋字第七○九號解釋，宣告都市更新條例部分條文有違程序正義，內政部因此提出修正草案。
申請同意門檻由1/10提高為3/10
草案以強化程序正義減緩都更相關爭議。申請核准事業概要同意門檻由原本十分之一提高至十分之三，事業概要須經都更審議會實質審查通過才能核准；都市事業更新計畫及權利變換計畫，有爭議強制舉辦聽證，主管機關也應斟酌聽證紀錄說明採納、不採納理由。
至於代拆部分，修正草案規範，實施者請主管機關代拆前應先進行協調，不服調處結果者，限期訴請行政法院代拆後，主管機關才能執行。
主管機關代拆前應先經協調
針對不同意戶問題，花敬群表示，將與地方政府開會解決實務執行的各式爭議，會修訂相關子法或訂定相關辦法。
草案也釐清參與都更者認定問題，明定同意比例以登記名義人為準，也提出共有同意比例計算公式。
此外，為鼓勵民間辦理都更，草案明確訂定容積獎勵比例。營建署表示，現行業者要送件、經都更審議會審理後才知道容積獎勵額度，草案刪除各獎勵項目，由中央統一訂定。
都更條例也對地主提出誘因，都更後房屋只要不移轉，房屋所有權人可延長享有房屋稅減半優惠；協議合建辦理產權移轉時，也減徵所有權人土地增值稅及契稅。
不過，台灣都市更新受害者聯盟理事長彭龍三表示，草案未明確規範受迫遷住戶安置問題；台灣人權促進會居住權專員林彥彤也說，都更條例中關於居住權部分，僅修正違憲部分，都更原則還是以獲利與獎勵為主，針對都更案中迫遷問題並無解決。
花敬群則指出，都更受害者不僅肇因於都市更新條例，部分個案也因民事訴訟產生，內政部將針對各式個案深入了解，後續思考如何改善整體法治與行政缺口。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA mum on Hun Sen’s flag remarks
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- 《HBL八強賽》愛國者附身 東山奇蹟大逆轉
- 自由廣場》《林保華專欄》馬雲恐嚇美國 評川普的國際經貿戰略
- 北港燈區點燈 朝天宮變鼓仔燈
- 社論》點亮台灣 莫學舊黨國
- 奉天宮元宵遶境 豬哥亮點起馬炮
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐
- 男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼
- 自由廣場》回到2000年317造勢晚會現場
- 觀光春燕來 南橫今年通車 「小桂林」四月營運
- 國際科展開幕 23國學生拚首獎
- 冷眼集》民調讓柱柱緊張
- 劉昱言「尾勁強」 洪總沒看走眼
- 董事長阿吉飛7國 十指緊扣杜特蒂
- SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 黨產會委員： 救國團曾受知青黨部指導
- 「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美
- 林宥嘉邋遢人夫 喜餅耍Q沒空蜜月
- 自強番茄阿嬤 從植物人走到助人
- 大樂透頭獎1注中
- 亂點兒子眼藥水 迷糊媽險瞎
- 疑車速過快失控 汽車撞民宅5傷
- 自由廣場》妳／你教對了嗎？
- 猿熱身賽「驚魂記」 「大王」傷腳！
- 幸福雞立提燈大遊行 元宵鬥熱鬧
- 燈會外一章 父清垃圾兒當幫手
- 潘家欣／小冬青 － 寫給腹中女兒
- 砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工
- 敘利亞黑牢「屠宰場」 5年絞死1.3萬人
- 皮帶狠抽、不給飯…惡雇主囚印尼女看護半年
- 小金城武拍廣告 吃苦當吃補
- 原鄉傳承 信義辦歲時祭儀
- 有聲號誌常「秀逗」 視障者很錯亂
- 環保立意雖好…研究不足、政策急躁 學童是最大犧牲者
- 工業染料製湯圓 食客受害逾1年
標題：都更減爭議 將強制辦聽證
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email