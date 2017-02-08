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18日股市是否要如常開市 金管會蒐集意見近日定案

2017-02-08

〔記者王孟倫／台北報導〕由於下週六（2月18日）是補上班日（228連續假期），但有證券商反映，如果在補上班日正常交易，等於台股全球獨步開市，成交量低；金管會昨天表示，正在蒐集各界意見，並與證交所及櫃買中心討論，決定當天是否要如期開市，近日就會定案。

金管會副主委鄭貞茂表示，有業者反映，下週六台股若正常開市，可能不符合成本效益，因為成交量太低，我們正在全面檢討中，還沒有決定。鄭貞茂指出，因為週六國際股市並未開市，少了外資買盤參與台股，成交量確實會減少許多，這可以理解；根據金管會證期局統計，外資持有台股比重已經來到38%，對台股具有關鍵影響。不過，鄭貞茂也強調，從數字上來看，過去補上班日的日均量，約是平日的3-8成，尤其，若股市行情還不錯的時候，交易量並不會太差，因此，我們將通盤考慮。

據證期局官員透露，由於2月27日已經彈性休假，若2月18日補上班日卻沒有開市，等於台股在2月少1天交易日，因此，原則上將維持過去慣例，2月18日照常開市。

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  • 金管會副主委鄭貞茂。（記者李靚慧攝）

    金管會副主委鄭貞茂。（記者李靚慧攝）

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