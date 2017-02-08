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華邦電 資本支出創高 拚獲利成長

2017-02-08

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠華邦電 （2344） 今年資本支出達166億元，創歷年新高，總經理詹東義表示，該公司已6年沒有進行製程技術升級，今年提高資本支出主要是將投入更多研發與製程微縮，更努力優化產品與客戶，預估毛利率會提升，營運目標將從去年穩健獲利轉為獲利成長。

華邦電昨召開法說會，公司去年規劃資本支出85億元，因付款時間點延遲，實際資本支出約48億元，今年大手筆提高到166億元，年增245%，創歷年新高，詹東義表示，主要將投入更多研發與技術製程微縮用途。

優化產品 毛利率應會提升

華邦電去年合併營收420.92億元，歸屬母公司淨利28.98億元，每股盈餘0.81元。詹東義指出，去年營收成長8%，獲利卻沒有成長，展望今年記憶體市況仍供給不足，預期將是不錯的一年，華邦電受限產能不足，營收成長也會有限，但會更努力優化產品與客戶，持續提升毛利率，獲利表現可望優於今年，目標將從去年穩健獲利轉為獲利成長。

詹東義並指出，華邦電今年在DRAM製程會有所突破，停留長達6年沒有升級的4X奈米製程，今年將升級到3X奈米，預期下半年會顯著貢獻營運，帶動獲利表現，明年上半年2X奈米製程也將會完成認證；快閃記憶體在車用及高容量產品比重將持續成長。

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  • 華邦電總經理詹東義。（記者洪友芳攝）

    華邦電總經理詹東義。（記者洪友芳攝）

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