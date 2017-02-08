盛群︰今年營運可望續創新高

2017-02-08

〔記者卓怡君／台北報導〕盛群（6202）因微控制器（MCU）應用多元發展，去年營收創下歷史新高，盛群總經理高國棟樂觀看待今年表現，看好32位元MCU出貨量將可倍增，健康量測、智能居家、馬達控制相關產品成長力道也很強勁，帶動今年營運可望續創歷史新高。

高國棟表示，首季出貨相當暢旺，展望今年，主要觀察人民幣變化，還有美國保護主義是否會影響中國廠商。去年因人民幣貶值拖累盛群毛利率表現，近期人民幣走勢平穩，但新台幣大幅升值，對於電子出口廠商造成不小壓力，至於美國保護主義對中國電子產業影響應該相對有限。

高國棟指出，MCU應用層面非常廣泛， 訂單應接不暇，最近有不少新品推出，包括智慧積木玩具機器人、電子紙、觸控電子鎖、吹風機、空氣清淨機等，今年營收表現可望再上層樓。

盛群去年每股稅後盈餘3.47元，根據往年慣例，盛群對於股東相當大方，盈餘配發率幾乎是100%，預計今年也不例外，以昨日收盤價51.5元計算，殖利率高達6.7%。