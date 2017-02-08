國機國造簽約 漢翔中長期業績進補

2017-02-08

〔記者王憶紅／台北報導〕「國機國造」正式啟動！法人指出，漢翔（2634）在可望成為國機國造主要受惠者下，對漢翔中長期業績大有助益，且漢翔將拿下軍用機研發、製造及維修等長期大單下，國機國造今年就將挹注漢翔業績。

空軍昨日與國家中山科學研究院舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，而中科院也與漢翔簽訂策略聯盟合作意向書，而正式契約書將在第1季簽定，屆時，漢翔將正式成為「國機國造」一員。

空軍高教機預算共690億元，預計分為12個年度執行，第1年預算5億元、其中被凍結1億元，換言之，漢翔今年營收就可望有國機國造的挹注。

去年營收年成長創高

漢翔與中科院的意向書合作事項包含執行空軍新式高教機自研自製、空軍下一代戰機研製、IDF持續性能提升、無人空戰系統（UCAS）等，而雙方意向書期限到117年12月31日。

根據國防部規劃，軍方將生產66架超音速高級教練機，預計2019年可出廠首架原型機，並在2020年進行首飛。而此次超音速高級教練機，漢翔將以經國號戰機為基礎，重新設計成新的T-5藍鵲教練機。

受到簽約激勵，漢翔昨日上漲0.4元，站上40元關卡。漢翔1月營收18.83億元，月減23.70%，年減19.54%。漢翔去年全年營收273.26億元、年成長1.7%，創新高；法人預期，漢翔今年營收可望持續成長。