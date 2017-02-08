聯詠 獲利年減21.8% 本季拚持平
2017-02-08
〔記者卓怡君／台北報導〕面板驅動IC龍頭聯詠（3034）昨日召開法說會，公布去年財報，去年全年稅後盈餘50.04億元，年減21.80%，全年每股稅後盈餘8.22元，展望本季，聯詠力拚與上季持平，預估合併營收季減0.16-3.73%。
聯詠去年全年合併營收456.51億元，年減10.26%，全年毛利率28.36%，年減0.06個百分點，去年第4季合併營收112.19億元，季減6.67%，年減11.18%。聯詠表示，去年第4季合併營收較上季減少，主要是系統單晶片（SOC）產品進入年底淡季，季節性需求下滑所致，去年第4季毛利率28.20%，季增0.49個百分點，主要是成本下降及產品組合差異所貢獻。
聯詠去年全年稅後盈餘50.04億元，年減21.80%，每股稅後盈餘8.22元，其中去年第4季稅後盈餘12.56億元，季增2.34%，年減17.16%，單季每股稅後盈餘2.06元。
聯詠預估，首季合併營收預計介於108-112億元，毛利率介於27.0-28.5%之間，營業利益率預計介於10.5-12.0%之間。
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