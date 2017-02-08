蘋果將推新iPad 減緩觸控廠淡季效應

2017-02-08

〔記者陳梅英／台北報導〕TPK-KY宸鴻（3673）1月營收76.24億元，較前1月減少12.7%，減幅低於競爭對手GIS-KY業成（6456）。由於蘋果將於上半年推出9.7吋低價版以及新尺寸的iPad，將對兩觸控廠業績帶來支撐，可望減緩首季淡季效應衝擊，加上市場傳出iPhone8可能提前備貨，蘋果題材豐富，相關供應商也可望搭順風車，營運逐漸走強。

傳新iPhone也提前備貨

TPK去年第4季營收247.24億元，較第3季減少5.5%，略低於當初持平的預估。儘管如此，TPK經過2年來瘦身，營運成本大為降低，TPK去年第3季轉盈，每股稅後盈餘1.97元。法人預估，TPK第4季可望維持獲利，2月16日召開法說會。

展望今年第1季，TPK原本就認為大客戶蘋果將推新產品，將可抵銷淡季效應，現在又加上平潭島土地處分利益入帳，貢獻每股盈餘1.57元，法人預估TPK首季獲利可期，這也帶動TPK近日股價表現強勢。

業成1月合併營收54.16億元，較前1月95.07億元減少43.04%，也比去年同期90.59億元減少40.22%，表現不如TPK。不過業成去年第4季營運表現優於預期，單季合併營收296.23億元，季成長近5成，法人預估業成單季每股稅後盈餘將挑戰4元，全年每股稅後盈餘上看7-8元。

除了蘋果將推新平板產品外，市場也傳出蘋果新款iPhone提前備貨，蘋果今年將首度推出採用OLED的iPhone，兩觸控廠同樣都是供應鏈之一，且搭配的3D Touch結構較為複雜，平均單價有望提升。法人預期，業成首季在基期因素下，營收較上季下滑幅度會高於TPK，但第1季將會是今年營運谷底。