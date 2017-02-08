去年國內專利申請 台積電擠下鴻海登榜首

2017-02-08

鴻海申請件數減4成

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部智慧局昨公布去年專利排名，蟬聯14年專利冠軍的鴻海（2317）首度拱手讓人，本國專利龍頭被台積電（2330）擠下。經濟部表示，台積電自2013年首次進入申請前10大後即積極佈局，去年以873件居冠，鴻海則因佈局策略改變，申請件數減少4成，名列第3。

智慧局統計去年專利申請，其中攸關台灣產業實力的本國發明專利，第4季為5353件、成長2.98%，為15季衰退以來首次成長。此外，台積電自2013年入榜前10大後，2015年首度超越工研院，去年更擠下蟬聯14年的專利王鴻海，拿下本國專利冠軍。

奈米製程 台積積極佈局

智慧局長洪淑敏表示，台積電去年以873件專利申請奪下本國冠軍，也逼近競爭對手英特爾的905件，顯示出積極佈局企圖。且英特爾去年申請下降5%，台積電反升74%，外國人前10大排行也多數與半導體有關，顯示奈米製程往前發展，外人積極叩關，台積電本身也注重在台佈局防禦。

外國法人 前4名為半導體

在外國法人前10名中，前4名均為與半導體有關的公司，分別是英特爾905件、高通616件、半導體能源研究所470件、美商應材300件。洪淑敏說，高通是外人前10大中成長最快的，年增160%，主因開始針對5G專利研發進行全球佈局。

而蟬聯14年專利王的鴻海，已連續6年降低申請數，去年申請400件更創下史上新低。洪淑敏分析，主因鴻海近年調整專利申請策略，希望逐步朝向「專利貨幣化」邁進。

而去年價量齊揚的面板，研發動能也告一段落，國內外專利申請數均下降；除韓國LG以98件成長88%外，其餘三星顯示器減少25%，僅88件；而台灣友達光電（2409）268件及群創（3481）56件分別減少5%及36%。

面板、行動裝置動能暫歇

而行動裝置也呈現衰退，去年蘋果僅申請99件、宏達電（2498）81件，大幅減少55%及45%。金融科技也動能不佳，香港商中國阿里巴巴集團申請111件、減少44%，中華電信（2412）則以150件持平。此外，中鋼（2002）是唯一進入本國法人前10大的國營事業，去年申請數129件排名第6，是歷年來最好成績。