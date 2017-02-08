川普鬆綁監管 歐央︰恐重燃金融危機
2017-02-08
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普上任以來高舉貿易保護主義大旗，鬆綁金融監管措施，並痛批歐洲在內的國家操縱匯率。對此，歐洲央行總裁德拉吉週一在歐洲議會大表不以為然，尤其對川普鬆綁金監措施感到憂慮，認為可能重燃金融危機。
川普上週簽署行政命令，下令檢討二○一○年通過的「陶德—法朗克法案」，該法案旨在限制金融業的高風險行為，避免金融危機重演，卻被華爾街銀行業和保守派人士認為徒增困擾。
德拉吉表示：「寬鬆貨幣和解除金監措施，是醞釀金融危機的溫床，當前我們最不需要的就是鬆綁金監措施，就是因為這些措施才使得金融風險降低，重演危機之前的情況令人非常擔憂。」
此外，川普上任後立即簽署行政命令廢除ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），並要重談ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定），對多邊貿易協定的敵意也令德拉吉關切，但他說目前還無法判斷後果。
德拉吉指出：「我們當然對川普政府的保護主義措施感到憂心，因為歐盟已經創造了自由貿易的基礎，但這些措施的真正衝擊，還須觀察。」
德拉吉反駁 未操縱匯率
對於白宮國家貿易委員會主席納瓦洛日前抨擊德國，透過嚴重低估的匯率去占美國與其歐盟夥伴便宜，德拉吉也做出回應：「我們並未操縱匯率，我們的貨幣政策反映歐元區和美國經濟循環的多種形勢。」
德拉吉表示，歐洲央行自二○一一年以來就沒有干預外匯市場，因為當年七大工業國家（G7）聯合宣示，不得從事貨幣競貶行動以及片面宣布匯率；他引述歐巴馬政府的報告指出，美國已宣告德國和歐洲央行並未操縱匯率。
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