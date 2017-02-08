美若單邊課稅 梅克爾嗆反擊
2017-02-08
〔編譯盧永山／綜合報導〕針對美國總統川普放話，要對德國出口到美國的汽車課邊境稅，德國總理梅克爾表示，她反對單方面課徵進口關稅，並稱如果美國堅持這種保護主義政策，德國將設法回應。
川普緊咬匯率、汽車邊境稅 德不滿
川普一月中旬批評寶馬汽車（ＢＭＷ）、戴姆勒集團及福斯汽車未在美國生產更多車輛，揚言要對德國出口到美國的汽車課徵卅五％邊境稅；白宮國家貿易委員會主席納瓦洛日前受訪時也痛批，德國透過嚴重低估的歐元匯率，去佔美國與其歐盟夥伴的便宜。
根據德國ＩＦＯ經濟研究所數據顯示，二○一六年德國再度成為全球貿易順差最大的國家，且貿易順差再創新高，達到二九七○億美元，而美國二○一六年的貿易逆差為四七八○億美元。
根據美國財政部去年十月公布的「匯率政策報告」，德國對美國貿易順差達七一一億美元，僅次於中國的三五六一億美元，已被列為操縱匯率的觀察名單；分析師認為，若川普堅持貿易保護主義政策，美國及德國之間恐爆發貿易戰。
梅克爾指出：「我們必須觀察美國新總統的下一步，再來決定如何回應。」 她強調：「我一向支持多邊主義及多邊貿易協定，我相信全世界度過金融和銀行業危機，是因為我們在廿國集團（G20）的機制下共同合作。」
梅克爾表示，美國是德國企業最重要的貿易夥伴，德國希望與美國維持緊密關係，雙邊增強共同點，例如從情報機構和國防議題的合作等，符合德國的利益。
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