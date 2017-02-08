川普四處點火 韓憂波及美韓FTA
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普曾公開批評美韓自由貿易協定（ＦＴＡ）摧毀美國就業機會，在川普發布行政命令廢除ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），並放話重談ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定）後，韓國政府擔憂，美韓ＦＴＡ恐成下個目標；韓國貿易部長周亨煥表示，將向川普解釋美韓ＦＴＡ對美國好處。
美韓貿易緊張 汽車業是關鍵
川普在去年競選期間曾批評美韓ＦＴＡ摧毀美國汽車業工作機會，但未說明是否要終止美韓ＦＴＡ；兩國在議約時同意可修改協定，若要終止協定須在六個月前通知。二○一二年生效的美韓ＦＴＡ，是ＮＡＦＴＡ於一九九四年生效後，美國簽訂的最大規模ＦＴＡ。
周亨煥昨發布聲明指出，韓國反對貿易保護主義，將成立新委員會擬定相關辦法協助汽車業，並對美解釋美韓ＦＴＡ可帶來的好處，包括美國對韓國出口汽車大幅成長，以及韓國企業對美國投資帶來的就業機會。
周亨煥表示，自二○一一年美韓ＦＴＡ獲兩國國會批准以來，兩國貿易量成長十五％，同期間全球貿易量卻萎縮十％；美韓ＦＴＡ促使韓國企業增加在美國的投資，二○一五年韓國企業在美國聘用四．五萬人，高於二○一一年的三．五萬人。
根據彭博資料，二○一五年美國是韓國僅次於中國的第二大貿易夥伴，雙邊貿易金額達一一六○億美元，韓國是美國第六大貿易夥伴。
美國人口普查局資料顯示，儘管美韓簽署ＦＴＡ，二○一六年美國對韓國貿易赤字暴增六十％到二六五億美元，遠高於二○一二年的一六六億美元，汽車業仍是兩國貿易緊張的最大來源。
韓國政府指出，汽車出口僅占韓國對美出口的一小部分；二○一六年韓國對美國出口九十六．四萬輛汽車、年減九．五％，而美國對韓國出口汽車成長廿二％，達六萬零九十九輛。
根據現代研究院一月發布的報告，如果美國對韓國進口產品課徵關稅恢復至美韓ＦＴＡ生效前水準，未來三年韓國對美國出口將減少一三○億美元，將導致十二．七萬人失業。
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