樂金打造全球最大OLED面板生產線
2017-02-08
〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓《etnews》報導，樂金顯示器公司（LGD）傳出將在南韓坡州市P10廠，打造全球最大第10代OLED面板生產線，預計OLED電視產量將快速增加，成本也將大幅下降。
該媒體引述產業消息來源指出，LGD與南韓設備業者YAS展開合作，開發用於生產第10代OLED面板的蒸鍍設備，由於YAS先前有為LGD開發第8代OLED面板蒸鍍設備的經驗，相信將能加快開發進度。
LGD於坡州的第10座工廠P10預計在明年第2季完工，按過去LGD在第6代OLED面板生產線投入1兆韓元（約8.81億美元）推估，預計該公司將在P10廠建設投入超過3兆韓元（約2.64億美元）；為了回應OLED面板市場競爭，LGD似乎打算量產大尺寸OLED面板及中小型可撓式OLED面板。
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